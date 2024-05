Kevin Magnussen moet sinds de Grand Prix van Miami op zijn tellen passen. Met tien strafpunten op zijn licentie hangt de Deense coureur een raceverbod boven het hoofd. In Imola heeft Magnussen een ‘nette’ race gereden, maar ook in het altijd chaotische Monaco kan hij zich geen penalty’s meer veroorloven. Zelf is de Haas-man niet zo bezig met strafpunten.

“Ik denk er niet zo over na”, zei hij onlangs in een interview. “Ik moet nog steeds blijven vechten, ik ga de komende twintig races niet op cruisecontrol rijden.” Kevin Magnussen heeft op dit moment tien strafpunten verzameld – bij twaalf stuks worden die omgezet in een raceverbod. Vooral tijdens de GP van Miami heeft de Deen het bond gemaakt. Na een baldadig gevecht met Lewis Hamilton in de sprintrace, kegelde hij op de zondag Logan Sargeant van de baan. Het ‘helse weekend’ leverde hem liefst vijf strafpunten op.

“Het is niet alsof ik altijd zo race”, lichtte Magnussen toe. “In Imola had ik gewoon de mogelijkheid om in te halen en punten te pakken, dus dan hoef ik niks geks te doen. Ik probeer altijd die afweging te maken. Zo zijn er ook situaties geweest waar ik misschien niet in de punten reed, maar ik het team nog steeds kon helpen. Dus ik kan niet zeggen dat ik ergens spijt van heb.”

Nieuwe regels

Magnussen heeft al eerder aangegeven dat hij twijfelt aan de huidige regels omtrent de strafpunten. “Ik zie zeker een aantal problemen”, gaf hij toe. “Laat ons gewoon racen en vertrouwen op onze instincten – uiteindelijk willen we toch allemaal finishen, dus zullen we altijd ons gezond verstand blijven gebruiken.”

Toch heeft de Haas-coureur wel wat geleerd van het hele penalty-debacle. “Ik heb kunnen praten met de FIA en ik begrijp waar ze vandaan komen”, besloot hij. “Nu weet ik in ieder geval beter hoe ik [strafpunten] kan voorkomen. Maar het kan nog steeds gebeuren dat ik per ongeluk een fout maak en dan een raceverbod krijg.”

