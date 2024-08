De twee kombochten in het nieuwe ontwerp van Circuit Zandvoort hebben hun amusementswaarde bij drie Dutch GP’s bewezen. Indycar-coureur en ovalspecialist Rinus van Kalmthout over de kunst van het beheersen van bankings. “Er waren allemaal bloedvaatjes geknapt.”

“Je hebt niet per se een speciale techniek nodig voor kombochten. Wat wel zo is: hoe harder je gaat, hoe meer druk er in het asfalt wordt gedrukt. Dat is het comfortabelst, dan balanceert het zich allemaal uit. Ik zat onlangs in Iowa toevallig nog aan bankings te denken, toen ik achter de safety car zat. Ik kon zien dat als je dan zo rijdt, het lijkt alsof de banking normaal is en alles buiten de baan krom staat. Je gaat zelfs helemaal ‘schuin’ denken, zeg maar.

De Indianapolis Speedway heeft een redelijk lage banking, die in Daytona is écht hoog (32 graden): je hangt er heel erg schuin, zeker als je achter de safety car rijdt en niet zo hard gaat. Dan hang je gewoon helemaal links in je stoel. Daytona is een van de steilste bankings die ik heb meegemaakt, Iowa komt er dichtbij. Maar Indy blijft de mooiste, dat mag ik toch wel zeggen?

Lippen hangen naar rechts

Mijn eerste ovalrace in de IndyCars was op de Texas Motorspeedway. Tijdens de training stuurde ik in bocht 3 (24 graden) in. Alleen had ik de banking niet in gedachten gehouden, waardoor ik veel te snel instuurde en onder de banking terechtkwam. Dat is heel gevaarlijk, want als je daar terechtkomt heb je gigantische onbalans tussen alle vier wielen. We gingen in Texas zo hard en die banking was zo steil… Op een gegeven moment wordt het wel ‘normaal’, dus zit je relaxt in de auto. Maar dan hangen je lippen ook gewoon naar rechts. Echt bizar. Aan de rechterkant van mijn torso waren allemaal bloedvaatjes geknapt, een van de meest extreme dingen die ik heb meegemaakt. Je voelt alles in je lichaam, je vel gaat ook naar rechts hangen.

In Zandvoort heb ik eigenlijk alleen maar op het oude circuit gereden en ooit een paar rondjes op de nieuwe baan in een Porsche, een straatauto. Als je naar Zandvoort kijkt: de Arie Luyendykbocht bocht is hetzelfde, je hebt nu alleen die banking. Het is niet heel ingewikkeld, maar je kunt wel fouten maken. Als je met een formuleauto in ‘de Luyendyk’ in de bocht al onder de banking gaat, heb je niet veel marge ‘m nog op de baan te houden. Er zijn wat kombochten betreft eigenlijk een paar dingen die je niet moet doen, voor de rest is het redelijk simpel. De centrifugaalkracht drukt je auto extra de baan in. Zo kun je bochten die normaal helemaal niet vol gas kunnen, wél vol gas nemen.”

