Andrea Kimi Antonelli begon zijn winterstop goed met een kartsessie in Milton Keynes. Op het Daytona Milton Keynes-circuit, waar meerdere Formule 1-coureurs al eens over de racebaan raasden, stond ineens een coureur met de naam ‘Henry Shovlin’, een pseudoniem voor de Mercedes-coureur, op de deelnemerslijst. Kimi Antonelli won de race niet, maar reed wel de snelste raceronde en werd twee keer gestraft voor ‘te hard rijden’.

Andrea Kimi Antonelli reed in 2025 voor het eerst in de Formule 1, en meteen voor topteam Mercedes. Hoewel de jonge Italiaan uiteraard moest wennen aan het racen in de koningsklasse, sloot hij zijn debuutseizoen af met al drie podiumplaatsen op zijn naam. Voor Kimi Antonelli was zijn eerste seizoen echter niet lang genoeg, want de rookie ging vlak na de GP Abu Dhabi nog even een potje karten in Milton Keynes.

Twee straffen

Dat deed Kimi Antonelli niet onder zijn eigen naam, maar onder pseudoniem ‘Henry Shovlin’, een verwijzing naar Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin. De race vond plaats op het Daytona Milton Keynes-circuit. “Hij kreeg twee straffen omdat hij te hard reed, waardoor hij uiteindelijk niet op het podium eindigde”, vertelt Daytona-medewerker Daniel Prince over de kartrace van Antonelli tegen de BBC Three Counties Radio. “Maar hij reed wel de snelste ronde van de race, met een voorsprong van minstens drie seconden.”

De Mercedes-coureur reed incognito zolang hij zijn helm op had, maar werd meteen herkend toen hij deze afzette. “Iedereen ging gelijk om hem heen staan, dus een medewerker haalde hem snel weg en zette hem achter de balie voor een grappige foto bij ons beroemdhedenklassement. Daarna rende hij meteen weg en vertrok.”

Bekijk de foto van Kimi Antonelli hier:



