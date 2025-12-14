Gabriel Bortoleto en Andrea Kimi Antonelli waren twee van de maar liefst zes rookies die in 2025 hun eerste Formule 1-seizoen reden. Voor elke jonge coureur is een debuut in de koningsklasse een spannende stap, maar gelukkig konden de Braziliaan en de Italiaan rekenen op de steun van ervaringsdeskundigen, met name Max Verstappen. ‘Hoe noemen ze hem ook alweer? De vader van de rookies’, vertelt Kimi Antonelli.

In 2025 stonden er maar liefst zes rookies op de grid. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine) en Liam Lawson (Racing Bulls) begonnen allen aan hun eerste volledige Formule 1-seizoen, al werd Doohan na zes races vervangen door Franco Colapinto. Een debuut in de koningsklasse is een grote stap voor elke jonge coureur, en de rookies konden daarom wel wat advies gebruiken van de ervaringsdeskundigen.

Bortoleto werd tijdens een interview met Formula 1 gevraagd naar de steun van zowel zijn familie als andere coureurs. “Mijn hele familie in Brazilië kon dit jaar niet veel reizen om mij te komen bezoeken, maar de races waar ze bij waren, waren altijd geweldig”, vertelt de jonge Sauber-coureur. “En ook van andere coureurs. Fernando (Alonso, red.) bijvoorbeeld, en ook Max heeft achter de schermen behoorlijk wat steun gegeven.”

‘Vader van de rookies’

Bortoleto was niet de enige jonge coureur die op de steun van Max Verstappen kon rekenen, waardoor de Nederlander een nieuwe bijnaam kreeg. “Max heeft zijn steun aangeboden”, voegt Kimi Antonelli eraan toe. “Ik denk dat Max alle rookies erg heeft gesteund. Hoe noemen ze hem ook alweer? De vader van de rookies. Maar het was geweldig. Ook Lewis (Hamilton, red.), maar eerlijk gezegd leek iedereen het feit te omarmen dat er zoveel rookies op de grid stonden. Ze hebben op hun manier hun steun betuigd.”

