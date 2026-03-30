Andrea Kimi Antonelli gaat de geschiedenisboeken in als de jongste leider van het Formule 1-wereldkampioenschap ooit, maar zelf durft hij nog lang niet van een wereldtitel te dromen. Volgens de Mercedes-coureur is het nog veel te vroeg, en verwacht hij dat met name zijn teamgenoot George Russell sterker terug zal komen na zijn ‘pech’ op Suzuka: “Ik weet hoe sterk George is en het wordt zeker heel moeilijk”.

Andrea Kimi Antonelli pakte op Suzuka niet alleen de tweede zege uit zijn F1-carrière, maar ook een tweede overwinning op rij. De Mercedes-coureur werd zo de eerste Italiaanse coureur sinds Alberto Ascari in 1953 die dit voor elkaar kreeg. Zijn landgenoten durven daardoor al voorzichtig te dromen van een wereldtitel voor de jonge Italiaan, maar volgens Kimi Antonelli is het daar nog veel te vroeg voor.

NU ONLINE: 40 pagina's Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

“Ik denk nog niet te veel na over het kampioenschap”, vertelt hij in de persconferentie na de race. “Het is natuurlijk geweldig, maar er is nog een lange weg te gaan en we moeten de lat steeds hoger leggen. George is namelijk erg snel en hij zal zeker weer op zijn gebruikelijke niveau terugkomen.” Russell uitte in Japan nog zijn frustratie over de ‘pech’ waar hij de afgelopen twee Grands Prix mee te maken kreeg, waaronder de voor hem ongelukkige timing van de safety car op Suzuka. “Daarnaast zullen ook de concurrenten uiteindelijk dichterbij komen. Ik denk dat we ons hoofd erbij moeten houden en de lat steeds hoger moeten leggen.”

Geen zorgen over interne strijd met Russell

Mocht het seizoen toch uitlopen op een titelstrijd tussen de Mercedes-coureurs, dan is Kimi Antonelli niet bang voor eventuele spanningen tussen hemzelf en Russell. “Daar maak ik me eerlijk gezegd geen zorgen over. Ik zal me dan gewoon op mezelf concentreren”, vertelt de kersverse Grand Prix-winnaar. “Ik weet hoe sterk George is en het wordt zeker heel moeilijk. Bovendien denk ik dat Ferrari en McLaren dichterbij zullen komen, dus het wordt belangrijk om aan de top te blijven, zoals ik al eerder zei, en de lat steeds hoger te leggen. Maar daar richt ik me op dit moment niet op en maak ik me ook geen zorgen over.”

