Kimi Antonelli kan tevreden terugkijken op de GP van Azerbeidzjan. Na een aantal moeilijke raceweekenden voor én na de zomerstop tekende de jonge Italiaan in Bakoe voor de vierde plaats. Bovendien kwalificeerde hij zich op zaterdag al vóór teamgenoot George Russell. Oud-coureur Ralf Schumacher, die Antonelli eerder waarschuwde voor de druk van Carlos Sainz, verzekert nu dat de deur bij Mercedes definitief dicht is voor de Spanjaard.

De GP van Azerbeidzjan was een bemoedigende race voor Antonelli. Mede dankzij het optreden van de 19-jarige coureur schoot Mercedes door naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Een welkome ontwikkeling, nadat er steeds meer vraagtekens werden geplaatst bij het debuutseizoen van de Italiaan. Zijn podiumplaats in Canada en zijn sprintpole in Miami werden de afgelopen weken ondergesneeuwd door beginnersfouten en finishes buiten de top tien.

Net als teamgenoot George Russell heeft Antonelli nog geen contract getekend voor volgend jaar. Naar verluidt probeerde Mercedes lange tijd Max Verstappen vast te leggen voor 2026, maar zonder succes. Analist Ralf Schumacher hintte ondertussen op een mogelijke overstap van Carlos Sainz naar Mercedes, ten koste van Antonelli. Na de GP van Azerbeidzjan is de Duitser echter bijgedraaid.

Belangrijk weekend

“Ik denk dat Kimi Antonelli een belangrijk weekend achter de rug heeft”, aldus Schumacher in de Backstage Boxengasse-podcast. “Dat helpt hem enorm – niet alleen doordat hij nu een ander imago kweekt, maar ook omdat hij intern onder druk stond. Zijn promotie naar de Formule 1 heeft hij vooral te danken aan Toto Wolff“, lichtte Schumacher toe. “Maar als het niet werkt, moeten de aandeelhouders en Wolff ook rond de tafel gaan zitten en zeggen: ‘Hé, wat moeten we nu doen?'”

“Het begon immers een dure grap te worden”, doelde Schumacher op de vele crashes van Antonelli. “Daarbij willen ze bij Mercedes ook nog meedoen in het constructeurskampioenschap. Daarom zijn dit een hele belangrijke twee dagen geweest. Ik denk dat Antonelli een goed, solide weekend heeft gehad, waar hij nu op kan voortbouwen. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat de deur nu gesloten is voor Carlos Sainz.” Sainz verbond zich voor de lange termijn aan Williams, maar had volgens Schumacher altijd het stoeltje van Antonelli kunnen inpikken.

