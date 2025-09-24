Mercedes-oogappel Andrea Kimi Antonelli kan in de ogen van Toto Wolff weinig fout doen. Toch klonk er na de GP van Italië voor het eerst kritiek van de teambaas. Toen Antonelli in Monza terugviel van de zesde naar de negende plaats, sprak Wolff van een ‘ondermaats’ optreden. De vierde plek in Bakoe maakt echter veel goed – de Oostenrijker prijst zijn pupil voor de manier waarop hij zichzelf heeft herpakt.

Kimi Antonelli vertrok vanaf de vierde startplek in Azerbeidzjan, vóór teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde kwam de jonge Italiaan voorbij, maar doordat Antonelli met behulp van DRS Liam Lawson wist te verschalken, eindigde hij alsnog op P4. Het was zijn beste resultaat sinds zijn podiumplaats in Canada. Bovendien finishte hij slechts 2,5 seconden achter Carlos Sainz. Reden genoeg voor Toto Wolff om zijn kritische woorden in te slikken en opnieuw de loftrompet te steken.

‘Dit was heel belangrijk’

“Hij (Antonelli, red.) heeft zich uitstekend herpakt na Monza”, aldus Wolff tegenover de media in Bakoe. “Hij had het zo moeilijk tijdens de Europese races, en om dan hier een goede vierde plaats te claimen, is iets om op voort te bouwen. Hij moet zorgen dat hij tot het einde van het jaar nog meer goede weekenden heeft.” Wat betreft de kritiek die Wolff eerder uitte richting Antonelli is de teambaas eerlijk: “We praten altijd heel open met elkaar; er is geen sprake van achterhouden.”

“In Monza voldeed hij gewoon niet aan zijn eigen verwachtingen”, voegde Wolff eraan toe. “Het was niet wat hij verwachtte of wilde. Misschien ontbrak er iets waardoor hij niet de ultieme prestatie kon leveren en een podiumplaats kon bemachtigen. Maar hij heeft zijn positie wel versterkt, en ik denk dat het heel belangrijk was voor hem om een dergelijk resultaat te behalen.”

