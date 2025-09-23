George Russell claimde zondag de tweede plaats tijdens de GP van Azerbeidzjan. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat hij eigenlijk niet fit was. Op donderdag liet hij zijn mediaverplichtingen al verstek gaan en tijdens de vrije trainingen was zijn schorre stem onherkenbaar over de boordradio. Teambaas Toto Wolff prijst de inspanningen van zijn coureur en onthult dat Valtteri Bottas bijna was ingevallen.

Volgens Wolff was het ‘kantje boord’ – Valtteri Bottas zou op vrijdag al klaar hebben gestaan om namens George Russell in de auto te stappen. De Britse coureur voelde zich bij aanvang van het raceweekend in Bakoe al onwel. Toch vocht hij zich in de kwalificatie een weg naar Q3 en veroverde hij in de race de tweede plaats achter Max Verstappen. Wolff feliciteerde hem direct over de boordradio: “Een beetje griep is goed voor je, zo blijkt”. lachte de Oostenrijker. “Niet slecht, gezien het feit dat ik me zo slecht voel”, reageerde Russell opgelucht.

Na afloop van de race stak de Mercedes-topman nogmaals de loftrompet over Russell. “Het is erg indrukwekkend wat hij heeft laten zien. Op vrijdagochtend was het nog maar de vraag of Bottas in de auto zou springen”, onthulde Wolff. “George zei zelf: ‘Ik weet niet zeker of ik het kan.’ Maar ‘s ochtends was hij al een beetje hersteld en besloot hij toch te blijven racen. Hij heeft elke dag alles gegeven.”

LEES OOK: Wolff steunt Bottas’ Cadillac-transfer: ‘Hij verdient een stoeltje’

Dat Russell ook nog eens een podiumplaats kon pakken, vindt Wolff extra bijzonder. De Brit reed vanaf de vijfde startplaats door naar P2. Max Verstappen was ongrijpbaar in Bakoe, maar Russell slaagde er wel in Carlos Sainz af te troeven. “Daar had ik de grootste moeite mee,” zei hij achteraf. “Een race van anderhalf uur hier in Bakoe, zonder ook maar één fout te maken”, besloot Wolff. “Hij heeft die tweede plaats dubbel en dwars verdiend.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.