Onlangs werd bekend dat Mercedes-reserve Valtteri Bottas een stoeltje heeft bemachtigd bij het nieuwe Cadillac-team. Het wachten is nog op een officiële aankondiging van de Amerikanen, die in 2026 hun Formule 1-debuut maken. De Fin heeft een lange geschiedenis bij Mercedes; na vijf seizoenen als vaste rijder voegde hij zich dit jaar opnieuw bij de Silberpfeile in een reserverol. Toch staat het Bottas vrij om de overstap naar Cadillac te maken, zo onthulde teambaas Toto Wolff.

“Valtteri (Bottas, red.) maakt al heel lang deel uit van de Mercedes-familie”, aldus Toto Wolff in een video op sociale media. “Hij is een coureur waarvan we weten dat hij, als iemand in onze line-up onverhoopt uitvalt, meteen in kan stappen en direct snel is. Dat is een geweldige luxe; een test- en reservecoureur die zo snel is als maar kan. Tegelijkertijd verdient Bottas eigenlijk een vast stoeltje”, vervolgde Wolff. “Hopelijk gaat er binnenkort een deur voor hem open.”

Cadillac is calling

In 2022 moest Bottas zijn Mercedes-zitje afstaan; Toto Wolff contracteerde Williams-talent George Russell. Vervolgens koos hij voor een driejarige samenwerking met Sauber, waar hij naast Guanyu Zhou uitkwam. Voor het huidige Formule 1-seizoen werd zijn contract echter niet verlengd. Zodoende accepteerde Bottas een reserverol bij Mercedes, naast vaste coureurs Russell en Andrea Kimi Antonelli. Laatstgenoemde gaf eerder toe veel te hebben geleerd van de ervaren Fin.

Volgend jaar wordt Bottas naar verwachting weer fulltime actief op de Formule 1-grid, ditmaal bij het nieuwe Cadillac-team. Na maanden van speculatie hebben meerdere bronnen inmiddels bevestigd dat de tienvoudig racewinnaar is vastgelegd. De Amerikanen lijken bovendien in te zetten op een ervaren duo. Naar verluidt krijgt Bottas gezelschap van voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez. ESPN meldde deze week dat de Mexicaan een contract heeft getekend, al is dit nog niet officieel bevestigd.

