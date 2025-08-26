Wat kan een Formule 1-coureur precies van een tennisicoon leren? Volgens George Russell in ieder geval genoeg. De Mercedes-coureur onthult wat hij precies geleerd heeft van meervoudig Grand Slam-kampioen Novak Djokovic. De wijsheden van de 38-jarige tennisser motiveren Russell om ook de komende jaren te blijven werken aan zijn droom om wereldkampioen te worden.

Met 24 Grand Slam-titels op zijn naam en het record voor de meeste weken op nummer één in de tennisranglijst – 428 weken – is Novak Djokovic een absoluut fenomeen binnen de tenniswereld. George Russell ging in gesprek met de 38-jarige Serviër, en onthult aan de Untapped-podcast wat hij precies van de tenniskampioen heeft geleerd.

LEES OOK: Theorie Russell over bandenspanning Ferrari verworpen: ‘Gek en vergezocht’

“Ik heb een heel goed gesprek gehad met Novak Djokovic over menselijke prestaties en wat hij momenteel doet, maar ook over wat hij deed toen hij twintig was”, steekt de 27-jarige Russell van wal. “Hij vertelde me dat hij in zijn twintiger jaren het gevoel had dat hij gemakkelijk een dag in de sportschool kon overslaan, zonder dat dit invloed op hem zou hebben. Maar dat deed hij niet, en daar is hij nu erg dankbaar voor. Hij denkt dat het werk dat hij in die jaren heeft verricht, hem nu in staat stelt om tot ver in zijn dertiger jaren op zo’n hoog niveau te blijven spelen.”

Alonso en Schumacher

Hoewel de tennissport heel anders is dan de autosport, trekt Russell toch lering uit de wijsheden van Djokovic. “Ik wil tot ver in mijn veertiger jaren in de Formule 1 blijven en als ik zie wat Alonso doet, geeft me dat inspiratie dat ik dat ook kan”, vertelt de Mercedes-coureur, die niet alleen de Spanjaard als zijn grote voorbeeld daarin ziet. “Schumacher won zijn eerste kampioenschap met Ferrari in zijn dertiger jaren. Dat is waar ik mezelf aan herinner om gemotiveerd te blijven. We hebben nu nog niet de snelste auto, maar misschien volgend jaar wel. Of over vijf of tien jaar.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.