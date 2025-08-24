Tijdens de afgelopen Grand Prix in Hongarije lukte het Charles Leclerc niet om zijn eerste polepositie van het seizoen te verzilveren. De Monegask begon goed aan de race op de Hungaroring, maar verloor in de laatste stint ineens tempo. George Russell, die daardoor de derde plaats van Leclerc kon afpakken, zag het van dichtbij gebeuren en wees meteen de bandenspanning aan als boosdoener. Voormalig technisch topman van Jordan, Gary Anderson, verwerpt nu echter deze theorie.

Al sinds het begin van het seizoen worstelt Ferrari met de rijhoogte van de SF-25. De aanhoudende problemen zorgden zelfs voor een diskwalificatie aan het adres van Lewis Hamilton, toen na de GP China bleek dat het skid block van de Brit te ver was afgesleten. Teambaas Frédéric Vasseur gaf later toe dat Ferrari sinds de Grand Prix in Shanghai gedwongen was om een ‘veiligheidsmarge’ aan te houden met betrekking tot de rijhoogte van de auto, om zo een herhaling te voorkomen.

Ferrari hoopte met de naar Spa-Francorchamps meegebrachte upgrades aan de achterwielophanging het tij te keren, en heel even had het Italiaanse team de hoop dat dit ook daadwerkelijk gelukt was toen Charles Leclerc in Hongarije Ferrari’s eerste polepositie van het seizoen op zijn naam schreef. De Monegask verloor echter al zijn tempo in de laatste stint tijdens de race op zondag. George Russell had meteen een theorie over waarom zijn concurrent ineens zo makkelijk in te halen was. “Het enige wat we kunnen bedenken is dat ze de auto te laag bij de grond hadden staan en dat ze de bandenspanning voor de laatste stint moesten verhogen”, aldus de Brit.

Theorie Russell verworpen

Voormalig technisch topman van Jordan, Gary Anderson, verwerpt nu echter de theorie van Russell. “Wat Russell voorstelt, vind ik een beetje gek en vergezocht”, steekt Anderson van wal in The Telegraph. “Een team zou zijn prestaties niet op deze manier verminderen alleen maar om slijtage aan de plank te voorkomen. Er zijn tal van andere, betere en minder ingrijpende oplossingen. Als je de bandenspanning achter verhoogt, verlies je gegarandeerd prestaties door oververhitting van de achterbanden. Dit doen op een circuit waar tractie absoluut cruciaal is, is waanzin.”

“Zoals we in het verleden hebben gezien, neemt Ferrari soms vreemde beslissingen, maar ik geloof echter niet dat Russell hier iets op het spoor is”, vervolgt de tegenwoordige analist. “Deze veranderingen vormen een te groot compromis.”

