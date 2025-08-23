Jacques Villeneuve is duidelijk: Max Verstappen is niet de beste coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Volgens de voormalig wereldkampioen is de viervoudig wereldkampioen weliswaar een ‘pure racer’, maar ‘niet beter dan de zeer goede coureurs uit het verleden’. “Hij is nu alleen, dus hij valt op.”

Wie is de beste Formule 1-coureur aller tijden in de 75-jarige geschiedenis van de sport? Vraag het een groep Formule 1-fans, en de kans is groot dat je verzeild raakt in een felle discussie waar geen onbetwist antwoord uit rolt. Juan Manuel Fangio, Jim Clark, Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton: het zijn stuk voor stuk iconen die velen zullen aanwijzen als de beste ooit, of op z’n minst als de beste van hun respectievelijke tijdperken.

De laatste jaren verstevigt Max Verstappen zijn plek in de geschiedenisboeken. Met vier opeenvolgende wereldkampioenschappen stapelt de Nederlander record op record. En dan zijn er nog die magische momenten – zoals de regenrace in Brazilië vorig jaar, waar Verstappen vanaf P17 naar de overwinning reed – waarop hij met zijn talent het publiek in vervoering brengt.

Toch is voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve niet van mening dat Verstappen uitzonderlijk is. “Als je naar het verleden kijkt, in het tijdperk van Ayrton Senna en Alain Prost, had je ieder jaar vijf coureurs zoals Max”, zegt hij in gesprek met RacingNews365. “Nu zijn er veel goede coureurs, waar er voorheen een paar extreem goede coureurs waren en een heleboel goede coureurs. Max is niet beter dan de zeer goede uit het verleden. Hij is nu alleen, dus hij valt op. Hij maakt het verschil. Hij is een pure racer, en daar zijn er tegenwoordig niet veel meer van.”

Stabiele auto’s

De zoon van Gilles Villeneuve, de oogappel van Enzo Ferrari, gelooft dat de coureurs in het huidige tijdperk minder bekwaam zijn dan hun voorganger. “Op dit moment kan een gemiddelde bestuurder er acceptabel uitzien”, aldus Villeneuve. “Als je naar het verleden kijkt, zou een gemiddelde coureur twee seconden verwijderd zijn van het tempo. Nu zal een gemiddelde coureur een halve seconde achter liggen.”

LEES OOK: Villeneuve: ‘Hoe kan Clarkson zeggen dat Verstappen de beste aller tijden is?’

Volgens Villeneuve komt dat door ‘de manier waarop de auto’s worden bestuurd’. “Het zijn zeer stabiele auto’s”, legt hij uit, “en ook, als je eenmaal op racetempo bent, vertragen ze veel om te werken, om de banden en alles onder controle te houden. Dus het is simpelweg een andere generatie F1-coureurs, met een ander soort auto’s.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.