Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve snapt niet dat presentator Jeremy Clarkson Max Verstappen heeft uitgeroepen tot ‘de grootste coureur die we ooit hebben gezien’. Volgens de Canadees is het onmogelijk om coureurs uit verschillende tijdperken eerlijk met elkaar te vergelijken, en daarom ook om die conclusie te trekken.

Niet alle Britse pers lijkt last te hebben van de zogenoemde ‘British bias’. Britse Presentator Jeremy Clarkson, bekend van The Grand Tour en Top Gear, kraakte in zijn column voor The Sun juist Lewis Hamilton af, terwijl hij Max Verstappen uitriep als “misschien wel de grootste coureur die we ooit hebben gezien.” Voormalig F1-coureur Jacques Villeneuve is het echter niet met de Brit eens.

LEES OOK: Felle kritiek op ’te oude’ Hamilton na sof in São Paulo: ‘Heeft zijn beste tijd gehad’

“Hoe kan Jeremy Clarkson zeggen dat Max Verstappen de beste aller tijden is?”, vraagt de Canadees zich af, tegenover Grosvenor Sport. De oud-wereldkampioen is van mening dat Verstappen zich nog voor die eretitel moet bewijzen. “Hij had een geweldig seizoen toen hij Lewis versloeg voor zijn eerste kampioenschap. Dus hij won op dezelfde manier als waarop Lewis zijn eerste (wereldtitel, red.) won. Daarna heeft hij makkelijke kampioenschappen gehad, net zoals Lewis makkelijke kampioenschappen had.”

Villeneuve prijst Verstappen wel voor hoe hij in 2024 terug vocht. De Nederlander had het met de concurrentie van de sterkere McLaren-bolides dit jaar zwaarder te verduren dan tijdens de dominante periode van Red Bull. “Dit jaar heeft hij teruggevochten. Dus dit jaar was een geweldig jaar”, geeft ook de Canadees toe.

Sport is te veel veranderd

Toch vindt Villeneuve het lastig om de verschillende tijdperken van Formule 1-coureurs met elkaar te vergelijken. Hierdoor vindt de oud-coureur het moeilijk om een allerbeste coureur ooit uit te roepen. “Je kunt het tijdperk van Fangio niet vergelijken met nu. Het zijn verschillende tijdperken. Je kunt dus niet zeggen dat één van hen de beste aller tijden is. De sport is te veel veranderd”, besluit de oud-wereldkampioen.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!