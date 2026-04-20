Andrea Kimi Antonelli verwacht geen herhaling van de ‘Silver War’ bij Mercedes dit seizoen. Na drie Grand Prix-zegs op rij voor Mercedes zijn de twee coureurs voor het team, Kimi Antonelli en George Russell, momenteel de voornaamste titelkandidaten. Het is een scenario dat lijkt op de eerdere interne titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, die door de intensiteit ook wel bekend kwam te staan als de ‘Silver War’. Volgens Kimi Antonelli overleeft zijn relatie met teamgenoot Russell wel een eventuele volgende Mercedes-titelstrijd: ‘Onze sterke band zal niet veranderen’.

Met drie Grand Prix-zeges op rij is Mercedes het 2026-seizoen goed begonnen. George Russell werd voorafgaand aan het seizoen al gezien als de favoriet voor titel dit jaar, maar teamgenoot Andrea Kimi Antonelli heeft na zijn twee eerste overwinningen zijn naam ook aan dat lijstje toegevoegd. Het is niet de eerste keer dat Mercedes op een interne titelstrijd afstevent. Tussen 2014 en 2016 vochten teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg ook al meermaals een ‘Silver War’ uit.

Kimi Antonelli verwacht echter niet dat een eventuele interne titelstrijd zijn relatie met Russell op een vergelijkbare manier zal aantasten. “Ik denk dat onze band heel sterk is, en daar verandert niets aan,” vertelde hij tijdens een sessie met een select gezelschap aan media. “Er is veel respect tussen ons, en we hebben tot nu toe heel goed samengewerkt.”

‘Relatie zal goed blijven’

Toch weerhoudt dat de jonge Italiaan niet om de rol van titelkandidaat op zich te nemen. “Dit jaar is absoluut een enorme kans voor ons allemaal, en vooral ook voor George en mij, omdat we een zeer sterke auto hebben. We willen allebei deze kans niet verspillen, dus we gaan ons best doen. Maar we zijn ons er ook heel goed van bewust dat het heel belangrijk is om een goede dynamiek in het team te behouden.”

“Natuurlijk hebben we onze eigen doelen”, vervolgt Kimi Antonelli. “Namelijk winnen en de beste zijn, maar tegelijkertijd willen we het team zo goed mogelijk helpen om ook hun doel te bereiken, namelijk het winnen van het constructeurskampioenschap.” De Mercedes-coureur gelooft dan ook dat de relatie met Russell ‘voor de rest van het jaar sterk zal blijven’.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.