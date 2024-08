En daar was dan op de zaterdag van het raceweekend in Italië de bevestiging van het slechtst bewaarde geheim in de F1-paddock: Kimi Antonelli wordt Mercedes-coureur in 2025. Over de pas 18-jarige Italiaan is al veel gezegd en geschreven, wij zetten vijf bijzondere weetjes over Antonelli voor je op een rij.

1. Vernoemd naar Räikkönen? Nee dus!

Een huidig coureur die Kimi als roepnaam heeft. Tja, dat moet dus wel iemand zijn die vernoemd is naar oud-coureur Kimi Räikkönen. Niets is minder waar. Antonelli, die voluit Andrea Kimi Antonelli heet, heeft de naam Kimi te danken aan een vriend van de familie. Die vond het mooi, legde het voor aan Antonelli’s ouders en die waren het ermee eens. Met de coureur uit Finland heeft het dus écht niets te maken, aldus de jonge Italiaan zelf.

Rest de vraag: moet je hem dan Andrea Kimi Antonelli noemen of ‘gewoon’ Kimi Antonelli?

Dat laatste, want zo kondigt de coureur zichzelf ook steevast aan.

2. Rijden met nummer 12 (of toch 7?)

Mercedes laat weten dat nog niet bekend is met welk nummer Antonelli in de Formule 1 gaat rijden. Het nummer 12 lijkt echter logisch, aangezien Antonelli daar al eerder mee reed in andere klassen en het zijn eigen voorkeur heeft. Ook tijdens de vrije training van de Grand Prix van Italië reed hij met dat nummer. Maar Jack Doohan, de nieuwe coureur van Alpine, wil ook graag met nummer 12 rijden. En, aldus Mercedes op de eigen website, misschien is nummer 7 zo gek nog niet. Inderdaad, het nummer waarmee die andere Kimi nou juist óók altijd reed. De PR- en markertingafdeling zou er hoe dan ook van smullen. Wordt vervolgd.

3. De 85e Italiaan in de Formule 1

Antonelli wordt de 85e Italiaanse coureur in de Formule 1. Hij is de opvolger van Antonio Giovinazzi. Die reed in 2021 zijn laatste F1-race. Sinds Antonelli geboren werd, reden sowieso maar vijf Italianen in totaal in de koningsklasse van de autosport. Naast Giovinazzi waren dat Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Vitantonio Liuzzi en Luca Badoer.

4. Op twee na jongste ooit

Antonelli zal bij de seizoenstart in Melbourne in 2025 slechts 18 jaar en 203 dagen oud zijn, maar toch maakt dat hem niet de jongste coureur ooit in een Formule 1-race. Die eer is en blijft voorbehouden aan Max Verstappen (17 jaar en 166 dagen), gevolgd door Lance Stroll.

5. Dertiende Mercedes-coureur

Mercedes heeft, als F1-team, in haar geschiedenis naar eigen zeggen twaalf coureurs gehad die uitkwamen voor het merk. Dat maakt van Kimi Antonelli coureur nummer dertien. Tot zijn twaalf voorgangers behoren grote namen: Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Andre Simon, Hermann Lang, Piero Taruffi, Karl Kling, Hans Herrmann, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, en George Russell.

