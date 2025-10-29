Andrea Kimi Antonelli wil nog graag de team orders vanuit Mercedes tijdens de GP Mexico verder bespreken. De jonge Italiaan kreeg tijdens de race de opdracht om zijn teamgenoot George Russell voorbij te laten, op het moment dat Oscar Piastri de druk op de Zilverpijlen steeds verder opvoerde. Kimi Antonelli gaf gehoor aan de oproep, maar vraagt zich af of het een goede beslissing was. ‘Als we onze posities hadden behouden, hadden we een betere kans op een undercut’, aldus de jonge rookie.

De team orders van Mercedes vonden plaats op het moment dat George Russell op de vijfde plaats achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli reed. Oscar Piastri reed achter het duo, en voerde langzamerhand de druk op. Russell was er op dat moment van overtuigd dat hij wel het tempo had om Oliver Bearman, die voor het Mercedes-duo reed, in te halen. Uiteindelijk gaf Mercedes aan Kimi Antonelli de opdracht om Russell voorbij te laten, zodat de Brit op de baan zijn gelijk kon proberen te halen.

Na de race onthult de jonge Italiaan dat hij niet wist dat Russell om de team order had gevraagd. “Ik wist niet dat hij dat via de radio vroeg”, vertelt Kimi Antonelli aan de aanwezige pers. “Ik kreeg alleen van het team te horen dat ik in de vierde bocht moest wisselen, wat me in eerste instantie nogal verraste. Maar ja, ik respecteer hun beslissing.” Toch wil de coureur het voorval nog niet helemaal loslaten. “We moeten dit evalueren en ik zou graag willen begrijpen waarom deze beslissing is genomen, zodat we verder kunnen. Maar goed, nu richten we ons op Brazilië.”

‘Achteraf makkelijk praten’

Wat de ruil op de baan tussen de Mercedes-coureur extra lastig maakte, was dat Piastri vlak achter de twee reed. “Piastri had iets meer snelheid, dus ik moest me tegen hem gaan verdedigen. Dat was niet ideaal”, vervolgt Kimi Antonelli. “En toen kwamen we in een minder gunstige positie terecht.” Hoewel de Australiër uiteindelijk aan beide Mercedes-coureurs voorbijkwam, gaf Russell wel de positie terug aan zijn jonge teamgenoot. “Dat waardeerde ik echt. Maar als we onze posities hadden behouden, hadden we waarschijnlijk een betere kans gehad om een undercut op Ollie (Bearman, red.) te plaatsen en hadden we waarschijnlijk een betere kans gehad om misschien P4 en P5 te eindigen. Maar zoals ik al zei, achteraf is het makkelijk praten.”

