George Russell onthult dat zijn nieuwe Mercedes-contract een belangrijke prestatieclausule bevat. De Brit was dit seizoen maandenlang aan het onderhandelen met de Zilverpijlen over een contractverlenging bij de Duitse renstal, en hoopt door middel van de clausule datzelfde lot in 2026 te vermijden. Mocht Russell volgend seizoen goed presteren, dan wordt het contract ‘automatisch voor 2027 verlengd’, vertelt de coureur zelf.

Na maandenlange speculatie over de toekomst van George Russell bij Mercedes, hakten de Zilverpijlen begin oktober de knoop door. De Brit blijft, samen met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, ook in 2026 coureur voor het Duitse team. De bevestiging vanuit Mercedes kwam nadat eerder in het jaar Max Verstappen nog aan de Zilverpijlen werd gelinkt. De Duitse renstal maakte echter niet bekend voor hoelang hun beide coureurs nog onder contract staan, maar volgens Russell bevat zijn contract een clausule voor het 2027-seizoen.

Prestatieclausule

“Ik heb dit niet eerder publiekelijk gezegd, maar de deal is dat als ik volgend jaar goed presteer en een bepaald doel kan halen, er een speciale clausule is waardoor mijn contract automatisch voor 2027 wordt verlengd”, vertelt de Brit tegen The Telegraph. “Of ik in 2027 een stoeltje heb, ligt dus helemaal aan mijzelf. Ik word zo niet aan het lijntje gehouden.”

Russell hoopt hiermee in 2026 niet zo lang meer in onzekerheid te zitten. “We zullen niet in dezelfde positie verkeren als zes maanden geleden”, vervolgt de Britse coureur. “Als ik presteer, en ik wil niet in details treden, maar als ik presteer, dan blijf ik voor honderd procent zeker bij Mercedes.”

LEES OOK: Russell hekelt FIA na ‘vrijkaartjes’ voor Verstappen: ‘Leek wel een grasmaaierrace’

De Brit rijdt sinds 2022 bij de Zilverpijlen, en onthult dat hij in oktober vorig jaar al zijn nieuwe contract wilde ondertekenen. De vertraging heeft Russell echter geen windeieren gelegd. Volgens de coureur heeft hij nu over ‘veel betere’ voorwaarden kunnen onderhandelen. “Alles is uiteindelijk goed gekomen”, aldus Russell. “Het contract dat ik nu heb gekregen is aanzienlijk beter dan wat ik zou hebben gekregen als ik het (in oktober 2024, red.) had getekend. Dus soms denk ik dat je gewoon op je eigen kunnen moet vertrouwen. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.