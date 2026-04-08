Andrea Kimi Antonelli verwacht dat de Formule 1 aan de vooravond staat van een aantal ‘grote veranderingen’ in de pikorde. Momenteel staat zijn team Mercedes nog aan de leiding van beide kampioenschappen, maar de Italiaan verwacht dat met name Ferrari, dankzij de nieuwe ADUO-regel, gauw de Zilverpijlen het vuur aan de schenen zal leggen: ‘Door de toegekende ADUO zal Ferrari zeker dichterbij komen, want hun auto is al sterk’.

Andrea Kimi Antonelli is momenteel de leider in het coureurskampioenschap. De jongste kampioenschapsleider ooit behaalde in China en Japan twee Grand Prix-zeges op rij, mede door de huidige dominantie van zijn Mercedes W17. Volgens Kimi Antonelli is het echter slechts een kwestie van tijd voordat de concurrentie – met name Ferrari – de Zilverpijlen weer kan bijbenen. “Ik weet dat er grote veranderingen (in het Formule 1-veld, red.) aankomen”, vertelde de Italiaanse coureur aan Sky Sports Italy. “Bijvoorbeeld de ADUO die aan Ferrari is toegekend. Dat zal ervoor zorgen dat ze de motor veel meer kunnen doorontwikkelen. Hierdoor zal Ferrari zeker dichter bij ons komen, want hun auto is al sterk.”

Kimi Antonelli verwijst naar de Additional Development and Upgrade Opportunies (ADUO)-regel die in 2026 voor het eerst van kracht is. De regel voorziet teams, tijdens drie periodes van een seizoen, die naar schatting minstens twee procent achterlopen op de best presterende motorfabrikant van een kans om hun motoren verder te ontwikkelen. Mercedes is momenteel de beste presterende motorleverancier van de grid. “Als Ferrari hun krachtbron kan verbeteren, dan komen ze nog dichter bij ons (Mercedes, red.)”, ziet ook Kimi Antonelli. “Maar ik maak me niet al te veel zorgen. Zodra ik op de baan rijd, doe ik hetzelfde als altijd tijdens een Grand Prix-weekend: zo snel mogelijk rijden en focussen op mezelf en wat ik moet doen.”

Daarnaast verwacht de Italiaan ook dat zijn team zeker niet zal stilstaan. “Ik weet zeker dat ook wij een aantal belangrijke updates zullen meebrengen”, vervolgt de Mercedes-coureur. “De auto is al sterk en de dynamiek in het team is goed. Ik maak me daardoor niet al te veel zorgen, maar ik weet dat andere teams het gat zullen overbruggen.”

