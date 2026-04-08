Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli heeft zijn volgende testdag voor McLaren voltooit. De Italiaan werd reservecoureur voor de Britse renstal afgelopen december, nadat hij er niet in slaagde om een plekje op de Formule 1-grid te bemachtigen. Voor Fornaroli was het geweldig om op Silverstone toch weer even achter het stuur van een F1-auto te kruipen, zo vertelt hij: ‘Silverstone is een van mijn favoriete circuits, dus ik ben McLaren dankbaar’.

Leonardo Fornaroli werd in 2025 Formule 2-kampioen met Invicta Racing, maar helaas voor de jonge Italiaan zat een opstap naar de Formule 1 er niet meteen in. De coureur werd wel onderdeel van het McLaren Driver Development Programme afgelopen december, en mocht zich sindsdien ook reservecoureur voor McLaren noemen. Fornaroli maakte zijn testdebuut al eerder dit seizoen tijdens de testdagen op Barcelona en reisde af naar de GP Japan.

Zijn tweede testdag vond afgelopen dinsdag plaats op het circuit van Silverstone. Daar reed de coureur 68 rondes, in totaal 393 kilometer, om een complex programma af te werken. Zo reed de Formule 2-kampioen long runs met minder brandstof in de tank en testte hij meerdere soorten banden “Weer een goede dag op het circuit – het was geweldig om weer in de MCL60 te zitten”, meldde Fornaroli na de test via de officiële McLaren-website. “Silverstone is een van mijn favoriete circuits, dus ik ben McLaren dankbaar voor de kans om daar weer achter het stuur van een F1-auto te kruipen.”

LEES OOK: Pérez verrast door tegenvallende prestaties Alonso: ‘Hoopte dat hij aan de top zou strijden’

“Omdat dit mijn tweede test was, was het testprogramma uitgebreider, dus ik heb verschillende afstellingen kunnen uitproberen en met verschillende brandstofniveaus kunnen rijden, wat mijn begrip van het besturen van een Formule 1-auto verder vergroot”, vervolgt de Italiaan. “Ik ben erg tevreden over vandaag en ik heb verdere verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van mijn test van een paar weken geleden, waardoor ik me nog comfortabeler voel in deze auto’s. Ik kijk ernaar uit om dit jaar verder te testen, iets wat erg belangrijk is als onderdeel van mijn rol als McLaren-reservecoureur en voor mijn ontwikkeling binnen het opleidingsprogramma”. Wanneer de volgende testdag voor de jonge coureur plaatsvindt, is nog onbekend.

Lees hier alles over GP Miami

