Vroeg of laat moest het een keer gebeuren, daar was Jos Verstappen van overtuigd. Zoon Max zou die speciale race in Monaco echt wel een keer op zijn naam schrijven. En toch zorgde het moment zondag weer voor kriebels en kippenvel bij Verstappen senior.

Hij kon er niet bij zijn, eerder in de week was hij in Monaco aanwezig maar de race moest Verstappen in Nederland op televisie volgen. De primeur werd uiteraard warm ontvangen: “Monaco is natuurlijk een aparte race, heel speciaal. Ik had kippenvel toen Max over de finish kwam. Ik wist dat het ging gebeuren, want Max is bijna altijd goed op stratencircuits.”

“Ik denk ook dat hij op pole had gestaan als Leclerc niet was gecrasht.” Hoewel Verstappen eerder in de week nog wel op locatie was, moest hij de triomftocht van zijn zoon over het wulpse asfaltlint in Monte-Carlo voor de televisie volgen. “Maar daarop zie ik het net zo goed als wanneer ik op het circuit ben”, aldus Verstappen.

Motorsport Images

Volgens hem maakt het inmiddels niet veel meer uit of hij nu wel of niet bij de races aanwezig is. “Max weet dat ik alles volg en zie, maar hij kan het al heel lang makkelijk af zonder mij. We bespreken dingen elke dag”, aldus Verstappen. “Ik heb hem vlak voor de start van de race ook gesproken: dan gaat het vooral over strategie en vertelt Max wat ze gaan doen.”

De afsluitende woorden na zo’n onderhoud kort voor de race zijn, zo zegt Verstappen, steevast hetzelfde. “Gas erop en kijk uit.”