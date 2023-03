Het is voor Mercedes maandag the day after the night before; de kater is groot na het teleurstellend verlopen openingsweekend in Bahrein. Teambaas Toto Wolff sprak zelfs van ‘een van de slechtste dagen ooit’. Hoe nu verder? Vriend en vijand zien het somber in voor Mercedes in de strijd met concurrenten als Ferrari en zelfs Aston Martin. Om over Red Bull nog maar te zwijgen.

Want een strijd met die laatste, die gaat er volgens menigeen helemaal niet komen dit seizoen. Zelfs intern is dat vertrouwen er niet. Neem George Russell: de Mercedes-coureur sprak zondag na de race duidelijke taal. “Red Bull heeft het kampioenschap nu al op zak. Ik denk niet dat iemand dit jaar met dat team zal kunnen vechten.”

VIDEO: Red Bull deelt tik uit in incidentrijke Grand Prix van Bahrein

En Mercedes zéker niet, wilde de Brit er maar mee zeggen. De stelligheid waarmee Russell sprak, ondanks dat er nog maar één wedstrijd verreden is, verraadt het vertrouwen in het eigen concept van Mercedes. Of beter gezegd: het gebrek eraan. Teamgenoot Lewis Hamilton trok het concept voor dit jaar vrijdag ook al gelijk in twijfel na de eerste signalen in de vrije trainingen, teambaas Wolff volgde zaterdag met de constatering dat het misschien maar helemaal anders moest.

Over dat laatste is men het binnen Mercedes na zondag inmiddels ook wel eens. Geen moment kwamen Russell en Hamilton in de buurt van Red Bull, maar ook Ferrari toonde meer snelheid en potentie dan de Silver Arrows. Pijnlijk is het vooral voor Mercedes dat nota bene klantenteam Aston Martin er wel in is geslaagd om, met dezelfde aandrijving, een snelle bolide te fabriceren.

Damon Hill ziet geen oplossing voor het grote probleem dat Mercedes volgens hem heeft (Motorsport Images)

Voormalig Formule 1-coureurs Nico Rosberg en Damon Hill hebben intussen al genoeg gezien. Zo stelt die laatste dat Mercedes “een probleem heeft dat niet op te lossen valt.” Hill doelt daarmee op de budget cap in de sport. “Daardoor kun je niet ‘zomaar’ even investeren in het ontwerpen van een compleet nieuwe auto. Zo werkt het niet.”

Het ‘overboord gooien’ van het concept is volgens de Engelsman dan ook makkelijker gezegd dan gedaan. “Het betekent namelijk dat je in dat geval de andere kant op moet, dus moet gaan doen wat anderen doen. Maar omdat je zelf niet die ontwikkelingsrichting hebt gekozen als team, heb je daarover ook geen enkele informatie uit de windtunnel.”

Kortom: Mercedes zit in een spagaat. Dat ziet ook Rosberg. Die weet waar het mis is gegaan. “Uiteindelijk komt het erop neer dat Mercedes de nieuwe regels nog altijd niet goed begrijpt”, zegt de wereldkampioen uit 2016. “En dat ze niet hebben begrepen hoe ze binnen die regels toch snel kunnen zijn.”

Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat Toto Wolff de boel vlot kan trekken (Motorsport Images)

Volgens Hill is de ellende nu al niet te overzien voor Mercedes. “Er is iets fundamenteel mis gegaan in de ontwikkeling. En dan heb je dus echt een groot probleem.” Rosberg daarentegen ziet nog wel mogelijkheden tot herstel voor Mercedes. De reden: Toto Wolff.

“Het team heeft wel eens eerder moeizame periodes gekend, denk bijvoorbeeld aan de tijd rondom het vertrek van Paddy Lowe een paar jaar geleden. Dan is het zaak om voor nieuwe dynamiek te zorgen. Toto kan dat. Het is een van zijn grootste krachten. Mercedes heeft veel issues nu, maar Toto Wolff is er in elk geval niet één van.”