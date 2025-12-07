Nog 58 rondes en dan zit het 2025-seizoen van de Formule 1 erop. De koningsklasse heeft het jaar voorafgaand aan de laatste Grand Prix in Abu Dhabi alvast afgesloten met de traditionele groepsfoto. Al duurde het wel even voordat alle coureurs er klaar voor waren om de foto te nemen…

Terwijl de hele sportwereld kijkt naar de driestrijd tussen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri om de titel, neemt de Formule 1 zelf alvast afscheid van de 2025-grid. Met het vertrek van Yuki Tsunoda bij Red Bull en de komst van Cadillac als elfde team zal het F1-veld er volgend jaar ingrijpend anders uitzien. De koningsklasse zwaaide de huidige grid daarom alvast vaarwel door – zoals ieder jaar – voorafgaand aan de GP Abu Dhabi de traditionele groepsfoto te nemen. Al duurde het dit jaar wel even voordat alle coureurs er klaar voor zaten, zoals te zien is in de video op het officiële X-account van de Formule 1.

Bekijk de hele video hier:

