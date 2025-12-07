Max Verstappen zegt dat hij wel kon lachen om het plan van George Russell tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi. De Brit gaf tijdens Q3 naar eigen zeggen via de boordradio een ‘subtiele hint’ aan de pitmuur van Red Bull met het verzoek om de Nederlander hem een slipstream te geven. Het plan van Russell mislukte, maar leverde dus wel een glimlach op bij de regerend wereldkampioen: ‘Ik kon er wel om lachen’.

Het was een opvallend moment tijdens Q3 van de kwalificatie in Abu Dhabi: George Russell die een slipstream probeerde te pakken achter Max Verstappen. “Probeer me achter Verstappen te krijgen op zijn in-lap”, klonk het plan van de Mercedes-coureur via de boordradio. “Hij zal me waarschijnlijk wel een slipstream geven.”

Verstappen kon achteraf wel lachen om het verzoek van zijn collega. “Ik zag voor mijn laatste snelle ronde inderdaad dat hij dat zei”, vertelt de polesitter aan Viaplay. “Ik kon er wel om lachen.” Het plan van de Brit mislukte uiteindelijk, en Russell kwam niet verder dan de vierde startplaats. De Mercedes-coureur is daarmee wel de meest waarschijnlijke buitenstaander in het titelgevecht die alsnog een sleutelrol kan spelen. Lando Norris en Oscar Piastri starten namelijk vanaf P2 en P3, vlak voor Russell.

Volgens Russell was zijn boordradio over een eventuele slipstream van Verstappen een hint naar Red Bull om even samen te werken. “Ze hebben nog een partij nodig die zich met de strijd vooraan bemoeit”, legt Russell de boordradio uit aan Channel 4. “Realistisch gezien hadden we bij Mercedes vandaag niet echt het tempo. Het was dus een soort subtiele hint aan de pitmuur van Red Bull om het te overwegen. Het is niet gelukt, maar de vierde plaats is alsnog een goede uitgangspositie voor morgen.”

Driestrijd

Of de Mercedes-coureur zich verder nog met de titelstrijd gaat bemoeien, is nog afwachten. Russell zei zelf al vooral zich op het behalen van een podiumplaats te concentreren, terwijl teambaas Toto Wolff het ook niet ziet zitten dat de Zilverpijlen bij het gevecht betrokken raken. “We moeten ons er niet mee bemoeien”, aldus de Oostenrijker aan Sky. “Het is een driestrijd tussen drie coureurs. De constructeurstitel is al gewonnen door McLaren, met onze motor. Moge de beste man winnen op zondag.”

