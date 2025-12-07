Red Bull-adviseur Helmut Marko kan na de kwalificatie in Abu Dhabi zijn geluk niet op. Max Verstappen verraste het hele Formule 1-veld met zijn pole position, waarmee hij voor de laatste Grand Prix van het jaar een streepje voor heeft op zijn McLaren-titelrivalen. Marko is alvast begonnen met het uitdagen van het Britse team: ‘Wanneer Lando naast Max start, is hij normaal gesproken erg nerveus’.

Het is tijd voor de laatste Grand Prix van het jaar, en daarmee ook tijd voor de ontknoping van de titelstrijd. Max Verstappen start de titanenstrijd in Abu Dhabi vanaf de beste positie: de Nederlander pakte op de zaterdag de pole position, tot grote vreugde ook van adviseur Helmut Marko. “Niet één, maar twee geweldige ronden van Max”, kan Marko zijn glimlach tegenover de media in Abu Dhabi niet onderdrukken. “Het team heeft de auto in de juiste richting ontwikkeld en daarna deed Max de rest. De auto was inderdaad niet goed op vrijdag, maar elke stap die we zetten was een verbetering.”

Tijdens de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit was Lando Norris de Nederlander nog drie tienden te snel af, maar daar was in de kwalificatie niks meer van te merken. Toen was Verstappen juist een ruime twee tienden sneller dan de Brit. “Max wist toen dat hij een perfecte ronde moest rijden”, vervolgt Marko zijn analyse van Q3. “De slipstream van Yuki Tsunoda werkte, de timing klopte precies, alles was perfect.”

Nerveuze Norris

Dat Norris alsnog de race naast Verstappen vanaf de eerste startrij begint, is voor Marko echter geen reden tot zorg. “We moeten afwachten hoe de start verloopt. Maar wanneer Lando naast Max start, is hij normaal gesproken erg nerveus”, besluit de Red Bull-topman.

