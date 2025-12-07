Max Verstappen is klaar voor de ontknoping van het 2025-seizoen. De Nederlander vangt met zijn pole position de laatste race van het jaar vanaf de meest gewilde startpositie aan, maar heeft wel de twee McLaren-coureurs in zijn kielzog. Voor Verstappen verandert het echter niks aan zijn aanpak voor de Grand Prix: ‘Ik heb niks te verliezen, dus we gaan er gewoon helemaal voor’.

De dag van de ontknoping is aangebroken! Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi is de kampioen van 2025 bekend. Max Verstappen deelde tijdens de kwalificatie op de zaterdag alvast een eerste tik uit, door niet één, maar twee snelle rondes te rijden die goed genoeg waren voor de pole position. De Nederlander vangt de allesbepalende race daarom vlak voor zijn naaste titelrivalen, Lando Norris en Oscar Piastri, aan.

Verstappen staat strijdlustig aan de start. “Ze kunnen maar beter oppassen”, waarschuwt de regerend wereldkampioen McLaren alvast, tegenover Viaplay. “Ik heb niks te verliezen, dus we gaan er gewoon helemaal voor. Als we moeten verdedigen, dan zullen we verdedigen. Als we moeten aanvallen, dan vallen we aan. En we zullen het met plezier doen. Dat is het belangrijkst.”

Geluk

Of Verstappen aan het einde van de zondag op het Yas Marina Circuit met de wereldbeker weer naar huis gaat, hangt niet alleen van zijn eigen prestaties af. Norris mag ook niet hoger dan de vierde finishplaats eindigen. “Laten we zien wat we kunnen doen”, vervolgt de Nederlandse kampioen. “Natuurlijk ga ik proberen om de race te winnen, maar ik weet ook dat we moeten proberen zoveel mogelijk punten te pakken om zo het kampioenschap nog te winnen. We hebben dus wat geluk nodig betreffende wat er achter ons gebeurt.”

