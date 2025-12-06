George Russell voegde zich zaterdag achter de drie titelkandidaten op de vierde startplek voor de GP van Abu Dhabi. Max Verstappen veroverde poleposition, gevolgd door Lando Norris en Oscar Piastri. Russell zou een sleutelrol kunnen spelen in het wereldkampioenschap door de McLarens tijdens de race te verschalken. De Brit zegt zich niet te willen mengen in de titelstrijd, maar wil tegelijkertijd wél vechten voor de beste posities.

“Mijn stemming is hetzelfde als bij elke andere race”, verklaarde Russell na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. “Ik weet wat er voor die drie op het spel staat, maar ik behandel het als een normale race.” De vraag is of de Brit kan wedijveren om de podiumplekken; daar vallen voor Verstappen en zijn rivalen de meeste punten te behalen. Norris heeft genoeg aan een plekje in de top drie om de titel te claimen, terwijl Verstappen ervoor moet zorgen dat zijn rivaal juist van het ereschavot wordt gehouden.

'Mik op het podium'

“Normaal gesproken hebben we de snelheid niet om te vechten met McLaren“, legde Russell uit. “Maar als de eerste ronde eindigt in dezelfde volgorde als waarin we starten, kan ik me niet voorstellen dat Max rustig naar de overwinning rijdt. Er zouden nog kansen kunnen liggen.” De Mercedes-coureur werd gevraagd in hoeverre hij de titelkandidaten durft aan te vallen in Abu Dhabi, immer met het risico dat hij hun seizoen om zeep helpt. “Ik behandel het als elke andere race”, verzekerde Russell. “Ik zal nooit roekeloos handelen, maar ik laat ook geen kansen liggen.”

Zodoende wil de Brit gewoon het beste uit zijn race halen. “Ik mik op het podium”, besloot Russell zelfverzekerd. “Ik wil het seizoen afsluiten op een hoogtepunt. Het laat me verder koud wie er morgen het kampioenschap wint, ik ga gewoon mijn eigen ding doen. Ik neem geen risico’s meer of minder.”

