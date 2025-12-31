Günther Steiner weet het zeker: de Formule 1 is bezig met het Max Verstappen-tijdperk. De Nederlander kwam in Abu Dhabi net twee WK-punten tekort om zijn vijfde wereldtitel binnen te slepen. Volgens de oud-teambaas zal dat voor de geschiedenisboeken echter niet veel uitmaken: ‘Dit jaar zal herinnerd worden als de periode van Verstappen, want het zal niemand echt boeien dat hij de titel niet heeft gepakt.’

De wereldbekers gingen dit jaar dan wel mee naar Woking, toch moest kersverse wereldkampioen Lando Norris de schijnwerper delen met Max Verstappen. De Nederlander maakte indruk met zijn weergaloze comeback, en deed zo, tot zijn eigen grote verbazing, in Abu Dhabi nog mee om de wereldtitel. Verstappen werd hierdoor door zowel de teambazen als de coureurs uitgeroepen tot de beste coureur van 2025.

Oud-teambaas Günther Steiner is dat met de Formule 1-grid eens. “Ik denk dat mensen zich vooral zullen herinneren dat Verstappen de dominante coureur van deze periode was. Al had McLaren met Lando en Oscar (Piastri, red.) achter het stuur wel de beste auto”, analyseert Steiner in de Red Flags-podcast. “Zij gooiden het kampioenschap echter bijna weg, en dat zal men jaren later ook onthouden.”

Verstappen-tijdperk

Volgens de oud-teambaas van Haas zal daarom bij de terugblikken op het 2025-seizoen vooral één naam belangrijk zijn. “Over het algemeen zal 2025 herinnerd worden als het Max Verstappen-tijdperk. Ongeacht of hij de titel wel of niet gewonnen heeft”, vervolgt de Italiaan zijn lofzang. “Hij is gewoon het soort coureur waar je er maar één van ziet iedere twintig jaar. Daarom zal dit jaar herinnerd worden als de periode van Verstappen, want het zal niemand echt boeien dat hij de titel niet heeft gepakt. Iedereen kan zich Michael Schumacher herinneren, ongeacht hoe goed Mika Häkkinen in die periode (1998, red.) was.”

