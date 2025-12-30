Ook de Formule 1-collega’s van Max Verstappen roepen de Nederlander uit tot de ‘Coureur van het Jaar’. Voor het vijfde jaar op rij kiezen de coureurs de Limburger uit als de beste coureur van het afgelopen seizoen. Lando Norris – die in Abu Dhabi nipt de wereldtitel won van Verstappen – eindigt op de tweede plek.

Eerder werd Max Verstappen ook al door de teambazen gekozen tot de beste coureur van 2025. De Nederlander maakte vooral in de tweede seizoenshelft indruk, toen hij een achterstand van meer dan honderd punten vlak na de Dutch GP terugbracht naar twee in Abu Dhabi. Lando Norris bleef de Red Bull-coureur echter nipt voor in het coureurskampioenschap, en dat wordt door zijn collega’s beloond met een tweede plaats.

LEES OOK: Verstappen door teambazen gekozen tot beste coureur van 2025

Russell en Piastri

De verdere top-drie is echter wel anders in vergelijking met het lijstje van de teambazen. George Russell maakt namelijk de top-drie compleet, terwijl de teambazen nog Oscar Piastri op de derde plaats zetten. Bij de coureurs staat de Australiër op plek vier. Charles Leclerc (5), Carlos Sainz (6), Fernando Alonso (7), Alexander Albon (8), Oliver Bearman (9) en Isack Hadjar (10) maken de verder top-tien compleet. Opvallende afwezige is Lewis Hamilton, die voor het eerste geen onderdeel uitmaakt van de ranglijst.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Max Verstappen has been voted as the 2025 Driver of the Year by the Drivers



The 2025 World Champion comes in P2 with Russell in P3. pic.twitter.com/ZR9MnCJsUS — RBR Daily (@RBR_Daily) December 30, 2025

De top-tien werd samengesteld door de volgende coureurs voor Formula1.com: Alexander Albon, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Isack Hadjar, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz en Max Verstappen. Coureurs Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Nico Hülkenberg ontbreken in het rijtje.

