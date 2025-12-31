Het is oudejaarsavond, en daarmee komt de start van het 2026-seizoen weer een stukje dichterbij. Er staan komend jaar in de Formule 1 een aantal ingrijpende veranderingen op de agenda, en niet alleen vanwege de nieuwe reglementen die van kracht gaan. We zetten daarom acht dingen op een rij waar de Formule 1 in 2025 afscheid van neemt.

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe kansen, en in de Formule 1 ditmaal ook een nieuw reglement. Toch is dat niet het enige waar de koningsklasse van de autosport in 2025 afscheid van neemt.

Grondeffect-wagens

De Formule 1 staat aan de vooravond van ingrijpende reglementswijzigingen. Dat betekent dat de bolides er in 2026 heel anders uit zullen zien dan de afgelopen vier seizoenen. Het concept van de grondeffect-wagens wordt losgelaten. De nieuwe auto’s zullen lichter en kleiner zijn, en actieve aerodynamica bevatten. Lewis Hamilton kon in ieder geval niet wachten om afscheid te nemen van de controversiële wagens. “Er is niets aan deze huidige generatie auto’s dat ik ga missen”, vertelde de coureur al in Abu Dhabi.

Sauber

Hoewel het team van Sauber door de jaren heen onder meerdere namen op de Formule 1-grid stond – BMW-Sauber, Alfa Romeo-Sauber en Alfa Romeo – komt er met de overname van Audi echt een einde van een tijdperk voor het Zwitserse team. Oprichter Peter Sauber was er daarom in Abu Dhabi ook bij om afscheid te nemen van het team dat onder zijn naam al sinds 1993 in de Formule 1 rijdt.

LEES OOK: Steiner roept 2025 uit tot ‘Verstappen-tijdperk’: ‘Niemand boeit het dat hij de titel niet pakte’

Honda’s samenwerking met Red Bull

Ook op het gebied van motorfabrikanten komt er een einde van een tijdperk, en wel een heel succesvol tijdperk. Honda stopt haar samenwerking met Red Bull, en slaat vanaf 2026 de handen ineen met Aston Martin. Tijdens de samenwerking tussen de Japanse motorfabrikant en de Oostenrijkse renstal won Max Verstappen zijn vier wereldtitels.

Renault-motoren

Terwijl Red Bull in 2026 voor het eerst – in samenwerking met Ford – een eigen motor bouwt, sluit Renault in het Franse Viry-Châtillon juist haar motorafdeling. Alpine wordt een klantenteam van Mercedes, en dat betekent het einde van de Renault-motoren in de Formule 1.

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Yuki Tsunoda

Terwijl alle andere coureurs in 2026 weer op de grid zullen terugkeren, moet Yuki Tsunoda afscheid nemen van zijn Red Bull-stoeltje. De Japanner maakte begin 2025 nog zijn debuut bij het Oostenrijkse team, na jarenlang voor zusterteam Racing Bulls te hebben gereden. De gewenste resultaten bleven echter uit, en Tsunoda kwam tijdens het hele seizoen niet verder dan een zesde finishplaats in Azerbeidzjan. De Japanner moet daarom nu plaatsmaken voor Isack Hadjar, al blijft hij wel de reservecoureur van Red Bull.

Drag Reduction System (DRS)

Het nieuwe technische reglement luidt ook het einde van het DRS-tijdperk in. Andrea Kimi Antonelli had in Abu Dhabi de eer de allerlaatste coureur te zijn die op DRS-knopje drukte. In 2026 wordt de functie overgenomen door de zogenoemde ‘Overtake Mode’.

Eerste hydbride-motoren

2014 was een ingrijpend jaar in de Formule 1, toen voor het eerst de complexere hybride-motoren in de koningsklasse werden geïntroduceerd. Vooral voor Mercedes, die in het daaropvolgende hybride-tijdperk maar liefst acht keer de constructeurstitel won, was het een fijne verandering. In 2026 staat de volgende generatie motoren te wachten: het vermogen wordt straks gelijk verdeeld over de bekende V6-turbomotor en een elektrische aandrijving.

LEES OOK: Coulthard neemt 2026-reglement onder de loep: ‘Hele andere manier van racen’

Tien teams op de grid

De introductie van elfde team Cadillac op de grid betekent een einde aan het tijdperk van tien teams in het Formule 1-veld. Ook komen er twee coureurs bij – oudgedienden Sergio Pérez en Valtteri Bottas maken hun rentree – waardoor het totaal aantal coureurs vanaf 2026 op 22 komt te liggen.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)