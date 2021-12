“De plottwists kwamen vanzelf”. Dat zegt schrijver en Formule 1-romanticus Koen Vergeer over zijn nieuwe boek Max Wereldkampioen, waarin hij de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton uitdiept, Verstappens eerste wereldtitel duidt en de ongekend spannende races van 2021 beschrijft. “Dit gevecht kreeg al snel de allure van Senna-Prost.”

Koen, trouwe autosportlezers kennen je wellicht van onder meer ‘Le Mans’ en ‘Pole Position’. Met ‘Max Mania’ schreef je al eerder een boek over Max Verstappen. Waarom moest ‘Max Wereldkampioen’ er nu ook komen?

Koen Vergeer: “In Max Mania heb ik Max’ carrière en weg naar de top van de Formule 1 beschreven. Met de titel is de kroon op Max zijn werk gekomen. Dat gevoel had ik al heel snel. In het voorjaar, toen er nog geen meter was geracet, maar al wel getest, had ik een gesprek met mijn redacteur en zei: ‘het gaat dit jaar gebeuren’. ‘Dan moet er ook een boek komen’, was zijn reactie. Het idee was er dus al vroeg en ik begon ook al snel, maar het was tegelijkertijd lang wachten of het boek er wel of niet zou komen, met de stand die lang zo close was. De titelstrijd was toen echter zo spannend en alle races en confrontaties waren zo spraakmakend, dat het sowieso wel een boek waard was. Ik heb zodoende vanaf september achter de schermen een geweldige inhaalrace gemaakt om bij te komen. De plottwists kwamen vanzelf, het boek schreef zich met zo’n geweldig titelgevecht eigenlijk ook haast vanzelf.”

Het is een titelstrijd voor de eeuwigheid geworden…

“Vandaar ook dit boek. Een boek heeft voor mij altijd een zekere ‘eeuwigheidswaarde’.”

Het gevecht Verstappen-Hamilton staat voor veel mensen op het niveau Senna-Prost. Hoe zie jij dat?

“Dit duel kreeg al snel de allure van Senna-Prost. Want het ging om het gevecht tussen de koning en de kroonprins. Dat hadden we al lang niet gezien. We hebben heersers gehad: Hamilton, Sebastian Vettel een tijdje, al was hij nooit een echte koning, daarvoor Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost… Die laatste twee moesten het echt onderling uitvechten, dat waren de twee besten van dat moment. Toen Schumacher het tegen Damon Hill en Mika Häkkinen opnam, wist iedereen eigenlijk wel wie de beste coureur was: Schumacher, ook al konden zij hem soms verslaan. Die extra dimensie, dat vechten om het bovenste plekje op de apenrots, geeft zo’n titelstrijd nog meer lading. De hoop is nu dat dit pas het eerste jaar van deze titanenstrijd was en dit nog een paar jaar zo doorgaat. Anders kan Max wel eens de alleenheerser worden.”

Wat is de insteek van Max Wereldkampioen?

“Ik was er al snel uit wat het beste format was. Ik geef telkens in een hoofdstuk achtergrondinformatie en daarna volgt een hoofdstuk over de race, waarbij die achtergrond over bijvoorbeeld de banden, de geschiedenis van de stewards of (flexibele) vleugels relevant is. Zo gaat het voor Spanje over de banden, waarna die ook in de race beslissend zijn. De races zijn de ruggengraat. Ze waren dit jaar stuk voor stuk zo spannend met zoveel actie erin, dat je de ‘rustmomenten’ tussendoor ook nodig hebt. Voor nieuwe lezers is het denk ik ook fijn, die achtergrondinformatie.”

Vinden je vaste lezers veel van jouw kenmerkende stijl terug in dit boek?

“Wat, als ik het mag zeggen, wel mijn handelsmerk is, is dat ik je meesleep de races en de wereld van de Formule 1 in. Dat heb ik nu ook geprobeerd, en ik vind eigenlijk wel dat dit goed gelukt is, net als eerder in Max Mania. Ik wil dat lezers het seizoen met dit boek opnieuw kunnen beleven, waarbij ik inzoom op bepaalde dingen. Die uitremactie van Max op de Mercedessen in Mexico vind je bijvoorbeeld uitvergroot terug in het boek, net als die eerste ronde – halve ronde, eigenlijk – in Silverstone. Ik probeer je te laten voelen en zien hoe het gaat en hoe je het als Formule 1-fan meemaakt.”

