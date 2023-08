Na maanden van speculeren is er dan eindelijk duidelijkheid: Lewis Hamilton rijdt ook de komende twee seizoenen voor het Formule 1-team van Mercedes. Ook George Russell heeft een nieuw contract getekend en ook hij blijft tot en met 2025 bij het team uit Brackley.

Lang was er vooral rond Lewis Hamilton onduidelijkheid over een contractverlenging. Het bestaande contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt eind dit seizoen af en omdat het lang duurde alvorens de twee partijen tot een nieuwe overeenstemming kwamen, werd er volop gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Hamilton bij Mercedes. Niets is minder waar en dus rijdt Hamilton – die op 7 januari 2025 veertig jaar wordt – nog zeker twee seizoenen bij de Zilverpijlen in de Formule 1.

Net als Hamilton heeft ook George Russell zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengd. De 25-jarige coureur is bezig aan zijn tweede seizoen bij het team, waarvoor hij vorig jaar – in Brazilië – zijn eerste Grand Prix won.

Logische keuze

Volgens teambaas Toto Wolff was het een logische keuze om de contracten van de twee Britten te verlengen. “Doorgaan met onze huidige rijdersbezetting was een eenvoudige beslissing. We hebben het sterkste duo op de grid en beide coureurs spelen een cruciale rol bij het vooruit helpen van ons team. De kracht en stabiliteit die ze bieden zijn belangrijke bouwstenen voor ons toekomstige succes.”

Dat het zo lang duurde voor er rond Hamilton witte rook was, heeft volgeens Wolff niets te maken met ontevredenheid over de voorwaarden of de mindere prestaties van Mercedes in de afgelopen anderhalf jaar. “Onze samenwerking met Lewis is een van de meest succesvolle in de geschiedenis van de sport. Het was altijd al een formaliteit dat we samen verder zouden gaan – en het geeft ons allemaal veel energie om dat nu in het openbaar tee kunnen bevestigen. In de loop van onze jaren samen is hij uitgegroeid tot een steunpilaar en leider van ons team. Die leiderschapskwaliteiten zijn cruciaal nu we ons richten op het opnieuw strijden voor wereldkampioenschappen.”



