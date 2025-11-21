Haas-teambaas Ayao Komatsu is allesbehalve tevreden met de stintlimiet die tijdens de Grand Prix van Qatar wordt gehanteerd. Tijdens de 57 ronden tellende Grand Prix mogen coureurs per set banden maximaal 25 ronden rijden, waardoor een tweestopper praktisch verplicht wordt. De maatregel is ingevoerd omdat er zorgen waren dat het materiaal van de band op den duur te zwak zou worden. Volgens Komatsu is dat niet de juiste aanpak.

Komatsu begrijpt niets van de beslissing van Pirelli. “Ik ben het niet eens met die kunstmatige limieten”, zegt de teambaas. “Pirelli is gewoon bang na de problemen van vorig jaar. Toen dachten ze bij de éénstopper: ‘Dat gaan ze toch niet doen? Oh nee, ze doen het wél.’ Nu hebben ze een limiet ingesteld zodat een éénstopper onmogelijk wordt.” Volgens de teambaas tast dit de essentie van de Formule 1 aan. “Ik vind niet dat we dit in een sport moeten doen. We praten vaak over het vermijden van saaie éénstoppers, maar kunstmatige regels — zoals we eerder zagen in Monaco en in Qatar — vernietigen de race.”

Komatsu benadrukt dat het probleem niet ligt bij de éénstopstrategie zelf, maar bij het gebrek aan strategische variatie. Als voorbeeld noemt hij recente raceweekenden. “Kijk naar Brazilië en Mexico – je ziet meteen hoe spannend een race kan worden wanneer de bandenslijtage het verschil maakt tussen één of twee stops, of zelfs twee of drie stops”, legt hij uit. “Wanneer meerdere strategieën kansrijk zijn, dán wordt een race interessant. Dáár moet Pirelli naar streven.”

Minder variatie, meer voorspelbaarheid

Komatsu vreest dat de stintlimiet de race vooral voorspelbaarder maakt. In 2023 gold in Losail al een maximum van 18 ronden per stint, waardoor een driestopper onvermijdelijk was. Destijds kwamen de beperkingen door kleine beschadigingen aan de banden door de kerbstones. Inmiddels is dit al de tweede keer dat er in Qatar kunstmatig aan de strategie wordt gesleuteld. “Die race in Qatar was gewoon slecht”, zegt Komatsu over de editie met vergelijkbare restricties. “Iedereen krijgt dan precies hetzelfde pitstopvenster. Zodra je iets kunstmatigs invoert… trekt iedereen dezelfde conclusie.” Volgens hem verstikken zulke maatregelen de race, zoals eerder dit jaar ook in de Grand Prix van Monaco te zien was. “Ik denk niet dat dit gaat werken. Je zag het in Monaco dit jaar ook.”

