George Russell denkt dat Red Bull een betere kans heeft op de overwinning in Las Vegas dan McLaren. De Mercedes-coureur verwacht niet dat het Britse team zomaar een directe concurrent van de Zilverpijlen zal zijn tijdens de avondrace in de woestijnstad, omdat McLaren eerder dit jaar nog worstelde op circuits met vergelijkbare kenmerken als het Las Vegas Strip Circuit. ‘Maar je weet het nooit’, voegt Russell er wel meteen aan toe.

George Russell keert dit weekend terug naar de plek waar hij een jaar geleden nog de derde overwinning uit zijn F1-carrière pakte. De Brit reed in 2024, met toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton in zijn kielzog, een ruime zeven seconden voor de rest van het veld als eerste over de finishlijn. Of Russell dit jaar het trucje kan herhalen, weet hij nog zo net niet. “We moeten realistisch zijn: succes een jaar geleden betekent niet dat je een jaar later weer succesvol zult zijn”, vertelt de Brit openhartig in Las Vegas. “We wonnen dit jaar in Singapore en hadden daar vorig jaar – in 2024 – een verschrikkelijke race. Dus het betekent niet dat het dit weekend hetzelfde zal zijn.”

Red Bull boven McLaren

Is het dan wederom McLaren die er met de zege vandoor kan gaan in de woestijnstad? Het Britse team worstelde vorig jaar nog met de koele omstandigheden en reed zo een van haar zwakste races van het jaar. Russell verwacht geen enorme ommekeer bij McLaren een seizoen later. Volgens de coureur zal het team uit Woking ook in 2025 geen geduchte tegenstander zijn op de Strip. “Als ik Mercedes buiten beschouwing laat en moet raden wie dit weekend zou winnen, dan denk ik dat dit een circuit is waar McLaren het zwaarder zal hebben dan normaal”, concludeert Russell.

“Als je kijkt naar hun prestaties in Canada: dat was de enige keer dat ze niet op het podium stonden. En in Bakoe was dat hetzelfde, de enige keer dat ze niet op het podium eindigden”, voegt de Mercedes-coureur eraan toe. Volgens Russell heeft het stratencircuit in Las Vegas vergelijkbare kenmerken met de twee circuits waar McLaren ‘onderuit’ ging. “Bakoe lijkt in dat opzicht op Las Vegas”, stelt de Brit. “Maar je weet het nooit. Er zijn altijd verrassingen. In Q3 zit het tegenwoordig zó dicht bij elkaar tussen zoveel teams. Als je een magisch rondje kunt neerzetten en vanaf pole kunt starten, verandert je hele weekend. McLaren zal er wel bij zitten, maar ik denk dat Red Bull een betere kans heeft”, oordeelt hij.

