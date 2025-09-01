Koning Willem-Alexander was ook tijdens de voorlaatste editie van de Nederlandse GP weer van de partij – ons staatshoofd is immers een Verstappen-fan van het eerste uur. De Nederlandse coureur domineert de koningsklasse al enkele jaren, maar tegenwoordig is het McLaren dat de sport oranje kleurt. Willem-Alexander heeft bewondering voor de loyaliteit van Verstappen, die ondanks het gebrek aan competitiviteit trouw blijft aan Red Bull.

Ook voor de koning en zijn gezin was de afgelopen GP van Nederland de voorlaatste editie. In 2026 komt er met een laatste sprintweekend een einde aan het racefestijn op Zandvoort. “Laten we er nog maar extra van genieten”, reageerde hij tegenover De Telegraaf. “Ik begrijp de financiële afweging die gemaakt is om ermee te stoppen heel goed. Je kunt bepaalde risico’s gewoon niet nemen als je geen ondersteuning hebt en het allemaal zelf moet ophoesten.” De Dutch GP op Zandvoort is een van de weinige Grands Prix zonder overheidssteun.

“Voor mij als fan, en voor al die ruim 100.000 aanwezigen hier, is het extra jammer”, vervolgde hij. “Ik hoop dat ze nu een beetje extra genoten hebben, en dat zal volgend jaar al helemaal gebeuren.” Toch is hij zich er ook van bewust dat Zandvoort niet voorgoed van de kalender hoeft te verdwijnen. “Na 1985 dachten we ook allemaal dat het nooit meer zou gebeuren, dus wie weet”, zei de koning hoopvol. Het feit dat Max Verstappen dit weekend weinig zicht had op een nieuwe overwinning, doet bovendien niets af aan zijn enthousiasme voor de sport.

Koning Willem-Alexander prijst Verstappen

“Voor ons Nederlanders is het natuurlijk jammer dat Max dit jaar niet meedoet om de titel, maar natuurlijk blijf ik kijken”, zei Willem-Alexander. “Max blijft een op-en-top sportman, die er verschrikkelijk van baalt dat het dit seizoen waarschijnlijk niet gaat lukken. Maar dat heeft vooral met de techniek en alles wat erbij komt kijken te maken. Een andere keer gaat het vast weer beter. Dat hoort ook bij de sport.”

Tijdens een rondje over de grid, voor aanvang de race, nam de koning het huidige kampioenschap nog eens onder de loep. “Het is geweldig hoe McLaren zo snel is opgeklommen”, vertelde hij aan Viaplay. “Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ik heb Max (Verstappen, red.) zojuist ook gefeliciteerd met zijn kwalificatie.” De derde startplek was volgens kenners het maximaal haalbare voor de Nederlander. Vervolgens prees Willem-Alexander de loyaliteit van Verstappen, die ook volgend jaar trouw blijft aan Red Bull. “Het is tekenend voor de professionaliteit van Max dat hij ook volgend jaar, met die nieuwe auto’s, het beste ervan wil maken. Dat vind ik toch heel mooi om te zien.”

Koning Willem-Alexander en zijn gezin juichte weer voor Max Verstappen tijdens de afgelopen GP op Zandvoort (ANP)

