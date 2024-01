Fernando Alonso heeft afgelopen F1-seizoen bij Aston Martin niet alleen op de baan het goede voorbeeld gegeven, maar zeker ook ernaast. Zijn enthousiastme en eerzucht hebben het team vooruit geholpen, zegt teambaas Mike Krack. “Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het iemand was die aan zijn eerste seizoen in de Formule 1 bezig was”, zegt Krack.

Het was duidelijk dat de tweevoudig wereldkampioen (2005, 2006) niet naar Aston Martin was gekomen om af te bouwen, zo stelt Krack tegen Speedcafe. Krack: “Fernando Alonso zat vol energie. Niet alleen om ons aan te sporen, maar ook om zichzelf aan te sporen. Hij gaf echt het goede voorbeeld door bijvoorbeeld iedere dag als eerste op kantoor te zijn. Kwam je ’s ochtends binnen, zat hij daar al. En dan zei hij gekscherend: ‘Goedemiddag jongens’. Hij heeft echt het goede voorbeeld gegeven en daarmee het team positief beïnvloed. We hebben nu een veel beter team dan twaalf maanden geleden.

Contrast tussen Alonso en Vettel

Fernando Alonso (42) eindigde afgelopen seizoen acht keer op het podium en hielp daarmee Aston Martin aan de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Alonso was bij Aston Martin de opvolger van Sebastian Vettel, die in 2022 een punt achter zijn carrière zette. Het contract tussen de twee qua arbeidsethos was dan ook enorm, al wil Krack geen verwijten uiten aan het adres van de Duitser. “Sebastian was duidelijk aan het einde van zijn Latijn. Hij had al de keuze gemaakt om te stoppen. Voor Fernando was het een andere situatie. Hij zag het als een nieuwe uitdaging, dat is onvergelijkbaar.”

Toen het team halverwege het seizoen in een dipje belandde, kon Alonso putten uit zijn enorme ervaring om het team er doorheen te loodsen, vervolgt Krack. “Ik denk dat Fernando zich erg op zijn gemak voelt in dit team omdat hij het vertrouwen voelt dat we hebben en niemand twijfelt ooit als hij iets doet. En dat werkt twee kanten op.”