Oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat maakt dit jaar alsnog zijn debuut in het World Endurance Championship. De 28-jarige Rus gaat namens Prema aan de slag in het competitieve LMP2-veld.

Kvyat had in 2022 al zijn debuut moeten maken in het World Endurance Championship, maar door de Russische invasie van Oekraïne vielen die plannen in het water. Het team waar Kvyat voor zou rijden, G-Drive Racing, ging niet akkoord met de door de FIA opgelegde documenten die Russische coureurs en teams moesten ondertekenen. Zij moesten daarin onder meer akkoord gaan met het feit dat zij onder de neutrale vlag zouden racen en het Russische volkslied en de vlag niet getoond zouden worden op het podium.

Lees ook: Geen LMP2-debuut voor Kvyat: team niet akkoord met voorwaarden FIA

Dit jaar maakt Kvyat alsnog zijn debuut in het kampioenschap voor langeafstandsraces. Hij gaat namens het Italiaanse Prema, waar hij de teamgenoot wordt van Mirko Bortolotti en Doriane Pin, rijden. In de andere LMP2-bolide van Prema delen Bent Viscaal, Juan Manuel Correa en Filip Ugran het stuur.

Kvyat is blij dat het uiteindelijk goed is gekomen en hij dit jaar zijn debuut in de LMP2-klasse zal maken. “Het is een heel spannend onderdeel van mijn carrière om me bij Prema aan te sluiten en samen deel te nemen aan het FIA World Endurance Championship”, zegt Kvyat.

“Het team is zeer befaamd vanwege eerdere successen en wil nu ook de wereld van de langeafstandsracerij veroveren. Ik ben erg enthousiast om er deel van uit te maken en ik ben zeer gemotiveerd om mijn absolute best te doen om te proberen ons in de topposities te plaatsen”, aldus de Rus.

Het is voor Kvyat niet het eerste autosport-avontuur sinds zijn laatste Formule 1-race in 2020. In 2022 kwam hij drie keer in actie in de Amerikaanse raceklasse NASCAR, waar hij uitkwam voor het Nederlandse Team Hezeberg.