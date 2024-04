Danil Kvyat kijkt niet raar op van al het gedoe wat er momenteel achter de schermen speelt bij Red Bull. De Russische coureur, die zelf 22 races reed voor de renstal, spreekt zicht uit over de onduidelijkheid bij zijn voormalig werkgever

“Het lijkt er wat chaotisch uit te zien. Ik kijk daar persoonlijk niet heel raar van op”, vertelt Kvyat in gesprek met speed city broadcasting. “Het ziet eruit alsof ze oude bekenden terug willen brengen. Dus als iemand mij wil bereiken; ze hebben mijn telefoonnummer nog”, grapt Kvyat.

“Ik weet niet of Christian Horner of Helmut Marko nou belangrijker is. Ik weet niet wie de machtsstrijd daar aan het winnen is. Het is in ieder geval iets wat heel interessant gaat worden, dat weet ik zeker.”

Kvyat reed in 2015 en begin 2016 voor de Oostenrijkse renstal, tot dat hij werd vervangen door Max Verstappen. De Russische coureur kende daarna nog twee periodes bij Torro Rosso, het huidige Visa Cash App RB.