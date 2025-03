Oscar Piastri heeft voor het eerst in zijn F1-loopbaan pole position veroverd. De Australiër vinkt die primeur op het Shanghai International Circuit af. Hij is een fractie sneller dan Mercedes’ George Russell en teamgenoot Lando Norris (3e). Max Verstappen zet zijn RB21 op de tweede startrij naast zijn Britse vriend en rivaal.

KWALIFICATIE GP CHINA IN VOGELVLUCHT

Q1: Het is druk bij de uitgang van de pitstraat als om 15.00 uur lokale tijd het startlicht op groen springt. Oscar Piastri noteert na de eerste serieuze schermutselingen de snelste ronde, Jack Doohan maakt met een spin andermaal geen reclame voor zichzelf. Max Verstappen verlaat als laatste van het veld de garage en is ook meteen de snelste. Bij de tweede ronde, die de regerend wereldkampioen vanwege zijn snelle tijd kan overslaan, meldt Lando Norris zich namens McLaren van voren. Maar ook de Racing Bulls blazen in China een aardig potje mee met Isack Hadjar (2e) en Yuki Tsunoda (3e). Liam Lawson daarentegen stapt opnieuw met een sik uit de RB21: Verstappens teamgenoot is weer als laatste geëindigd, overleeft net als in Australië de eerste schifting niet. Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Pierre Gasly zijn eveneens na achttien minuten klaar.

Q2: Beide McLarens zetten in de eerste sessie van de tweede kwalificatieronde de toon. Norris is opnieuw de snelste. Verstappen is best-of-the-rest. De Nederlander is de enige die zich kan meten met de McLarens. Hij wurmt zich achter Norris tussen zijn Britse vriend en diens teamgenoot Piastri. De Racing Bulls zorgen opnieuw voor een kleine sensatie. Hadjar positioneert zich op P4, collega Tsunoda op P5. De Italiaanse renstal nestelt zich zo voor de beide Mercedessen en Ferrari’s… Carlos Sainz verliest ook het tweede onderlinge kwalificatieduel bij Williams van Alex Albon, Q2 is het eindstation. Met hem kunnen ook Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon uit de auto stappen.

Q3: Piastri zet in de allesbeslissende kwalificatiesessie de toon. Hij is een fractie sneller dan teamgenoot Norris (0.090), gevolgd door Verstappen op ruim twee tiende. Beide Racing Bulls spelen op 07, seconde een bijrol, maar Hadjar en Tsunoda hebben als enige van de top-8 hun tijden op gebruikte zachte banden gezet. Hadjar en Verstappen botsen op weg naar hun finale ronde bijna in de pitstraat, maar zien Piastri zijn tijd verbeteren en voor het eerst in zijn loopbaan de pole position veroveren. George Russell schiet in de slotseconden naar P2, voor Norris en Verstappen.

Uitslagen

