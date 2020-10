Hamilton op mediums naar pole Portugese GP, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft de poleposition veroverd voor de Grand Prix van Portugal. De Brit was nipt de snelste op het Autódromo Internacional do Algarve, waar hij teamgenoot Valtteri Bottas op slechts een tiende en Max Verstappen op twee tiende zette. Beide Mercedessen noteerden hun snelste tijd op de mediumband, terwijl de Nederlander dat op de zachte band deed.

Na de eerste run in Q3 staat Bottas bovenaan met een verschil van slechts 0.047 seconde naar Hamilton en 0.121 seconde naar Verstappen. Opvallend genoeg doet Alexander Albon zijn eerste run op de mediums en even later doen Hamilton en Bottas hetzelfde. Het blijkt uiteindelijk wel de juiste strategie: beide coureurs maken sprongen, waarbij Hamilton zijn teamgenoot aftroeft. Verstappen kan op de zachte band de Mercedessen niet verschalken. Charles Leclerc en Sergio Pérez sluiten aan, vóór Albon.

Op het voor de teams onbekende circuit is het nog maar de vraag of het mogelijk is om door te gaan naar Q3 met de mediumbanden. Mercedes en Charles Leclerc zijn de enigen die zich eraan wagen en bij wie dit slaagt, de rest van de top tien zal dus op de zachte band starten. Sebastian Vettel komt in tegenstelling tot zijn teamgenoot te veel tekort op de mediums en moet een tweede run wagen, maar doet dit verrassend genoeg opnieuw op mediums. De viervoudig wereldkampioen ziet George Russell, Daniil Kvyat, Lance Stroll en Esteban Ocon voor zich starten. Daniel Ricciardo redt het net wel, ondanks een spin in zijn laatste ronde.

In Q1, die overigens met een halfuur uitgesteld wordt vanwege herstelwerkzaamheden aan het circuit na een losse putdeksel in VT3, is het beeld niet heel anders dan de afgelopen races. Het gaat opnieuw tussen Haas, Williams en Alfa Romeo waarbij een dolblije George Russell uiteindelijk als winnaar uit de strijd komt en doorgaat naar Q2. Teamgenoot Nicholas Latifi is de hekkensluiter, met beide Haas- en Alfa Romeo-coureurs voor zich.

(Volledige uitslag onder de foto)