Met dank aan een waanzinnig rondje begint Max Verstappen de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Jeddah zondag vanaf pole position. De Nederlander bleef Oscar Piastri en George Russell voor in de kwalificatie. Lando Norris viel in negatieve zin op: hij ging in Q3 hard de muur in en start daardoor slechts als tiende.

Q1: Verstappen laat McLaren schrikken

Een één-twee voor McLaren, dat kan bijna niet anders in deze kwalificatiesessie. Met die gedachte stappen veel coureurs in de auto, maar niet allemaal: Max Verstappen laat even zien waarom hij van de buitencategorie is. Verstappen sluit Q1 af als rapste man van het veld, een naar later blijkt opmaat naar pole in Jeddah. De marge naar McLaren is dan al miniem, maar mag er zijn.

Afvallers Q1: Stroll, Doohan, Hülkenberg, Ocon en Bortoleto

Q2: Minieme verschillen, Hamilton ontsnapt

Het is megaspannend in Jeddah, want de marges zijn klein: de top-10 in Q2 staat binnen zeven tienden van een seconde. Verstappen is opnieuw snel, maar raakt in de eerste run hard de kerbstones in bocht 4-5 en daardoor moet de vloer worden gecheckt. In run 2 blijkt het met de auto wel goed te zitten, want hij nestelt zich tussen Norris en Piastri. Minder goed vergaat het Lewis Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen redt ternauwernood het vege lijf: tiende.

Afvallers Q2: Albon, Lawson, Alonso, Hadjar en Bearman.

Q3: Norris de muur in, pole Verstappen

Op het moment dat Piastri als eerste een tijd zet in Q3, gaat teamgenoot Norris in de fout. In bochten 4 en 5 gaat het mis voor de Britse McLaren-coureur: hij gaat hard over de kerbstones, verliest de controle over de auto en raakt met de zijkant van de bolide hard de muur. Einde sessie voor Norris, rode vlag en zondag P10.

Na de hervatting van de sessie ontvouwt zich een geweldig gevecht tussen Piastri, Russell en Verstappen. Het is stuivertje wisselen vooraan, naar net als in Japan is het de regerend wereldkampioen die er met de buit vandoor gaat. Een fenomenale ronde, misschien wel zijn allerbeste ooit, levert hem pole op in Jeddah.

Uitslagen

