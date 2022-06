De kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe start zaterdagmiddag niet om 16:00 uur Nederlandse tijd, maar een kwartier later om 16:15 uur. Dat heeft alles te maken met het latere einde van de derde vrije training.

De laatste trainingssessie begon zaterdag niet om op het vastgestelde tijdstip van 13:00 uur, maar pas om 13:15 uur. Dat had alles te maken met wat schade aan de Tecpro-barrière. Die was ontstaan tijdens de sprintrace van de Formule 2. De reparatiewerkzaamheden namen enige tijd in beslag en de derde vrije training begon dan ook een kwartier later. De sessie eindigde vervolgens pas om 14:15 uur.

Het sportieve reglement van de FIA schrijft voor dat er twee uur moet zitten tussen de laatste vrije training en de kwalificatie van een Grand Prix en dus zou een starttijd van 16:00 uur onreglementair zijn. De wedstrijdleiding had kunnen besluiten dat er overmacht in het spel was en de sessie alsnog om 16:00 uur kunnen laten beginnen, maar daar is niet voor gekozen.

De sessie begint nu dus om 16:15 uur Nederlandse tijd. Dat is 18:15 uur in Azerbeidzjan en dus zal de kwalificatie – mits er geen gekke dingen gebeuren – om 19:15 uur eindigen. Dat is een klein uur voor in Bakoe de zon ondergaat.