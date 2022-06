Ook het gevecht voor het beste startbewijs bij de Azerbeidzjaanse GP zal, zoals verwacht, een onderonsje worden tussen beide Red Bulls en Ferrari’s. Sergio Pérez noteert in de afsluitende training voor de kwalificatie de snelste tijd, nipt voor Charles Leclerc en Max Verstappen. De rest van het veld dient in de straten van Bakoe als veldvulling.

De derde trainingssessie begint een kwartiertje later dan gepland. Het is een gevolg van de chaotische sprintrace van de Formule 2, die ruim een half uur eerder is geëindigd. Door de vele crashes in de slotfase zijn er herstelwerkzaamheden aan de Tecpro-barrières nodig langs de baan. In het eerste kwartier klokt Leclerc aanvankelijk de snelste tijd (1.45,260), gevolgd door collega Carlos Sainz. Maar die wordt snel verbeterd na de eerste serieuze rondjes van beide Red Bulls. Pérez is daarin een fractie sneller dan Verstappen.

Maar zoals zo vaak dit jaar is het, ook in de trainingen, stuivertje wisselen. In Bakoe vooral tussen Pérez en Leclerc. Verstappen is op weg naar een tijdsverbetering in zijn afsluitende snelle ronde, maar moet die door verkeer (Fernando Alonso) tot zijn grote ergernis afbreken. Mercedes, vooraf nog als een gevaarlijke klant ingeschat door Red Bulls topman Helmut Marko, volgt op gepaste afstand van de trendsetters. George Russell en Lewis Hamilton zijn anderhalve seconde langzamer dan Pérez. Lando Norris en Daniel Ricciardo (McLaren) blijven als nummer vijf en zes evenmin binnen een seconde van de Mexicaan.

Uitslagen GP Azerbeidzjan 2022 - 3e Vrije Training