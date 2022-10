Met gridstraffen voor Charles Leclerc en Sergio Pérez moet het wel gek lopen als Max Verstappen in Austin niet op pole terecht komt. Een gekke kwalificatie wordt het sowieso voor Red Bull nu bekend is geworden dat topman Dietrich Mateschitz is overleden. Volg de kwalificatie met het liveblog van FORMULE 1 Magazine.

