Hoe is het voor race-engineer Gianpiero Lambiase om met Max Verstappen samen te werken? De Brits-Italiaanse ingenieur onthult het zelf, en vertelt daarbij ook meteen wat je vooral niet moet doen als je met de wereldkampioen goed wil blijven samenwerken. ‘Als je hem probeert naar de mond te praten, dan ben je hem zo kwijt’, aldus Lambiase.

Al sinds zijn eerste meters in een Red Bull is Gianpiero Lambiase de vaste race-engineer van Max Verstappen. De Brits-Italiaanse ingenieur is de enige waarmee de Nederlandse coureur tijdens een Grand Prix in contact staat, en dat levert nog wel eens opvallende berichten via de boordradio op. Oud-teambaas Christian Horner noemde de twee eerder zelfs een ‘oud, getrouwd stel’ door de manier waarop ze met elkaar communiceren.

LEES OOK: Wolff houdt Verstappen in het vizier voor wereldtitel: ‘Moet altijd voor hem oppassen’

“We hebben alle twee aardig opvliegende karakters, maar dat is juist goed”, vertelt Verstappen over zijn samenwerking met Lambiase tegenover de Wall Street Journal. “Ik zou het niet anders willen, om eerlijk te zijn.” Toch voelt de wereldkampioen zich niet altijd vrij om alles tegen Lambiase te zeggen, omdat veel van de communicatie via de boordradio ook in de uitzendingen van de Formule 1 terechtkomen. “Je houdt dan toch in je achterhoofd dat GP (Lambiase, red.) ook een familie heeft en dat ze kijken”, voegt Verstappen eraan toe. “Als je dan tegen hem schreeuwt via de radio is dat niet echt leuk voor hen om te zien.”

Recht voor zijn raap

De race-engineer is echter de manier van communicatie van de Nederlandse wereldkampioen wel gewend. “Hij is erg recht voor zijn raap, soms wat lomp en eerlijk”, zegt Lambiase. “Maar hij verwacht zelf ook zo behandeld te worden. Als je hem probeert naar de mond te praten en om zijn beste vriend te zijn, dan ben je hem binnen een paar maanden kwijt.”

Naast de communicatie met Verstappen is het ook aan Lambiase om eventuele problemen zo snel mogelijk aan te zien komen tijdens een race. “Het is alsof je in een boot over een rivier vaart en om je heen zitten overal krokodillen”, legt Lambiase uit. “Dus je richt je dan op de krokodil die het dichtst bij de boot zwemt. Dat is eigenlijk wat we doen.”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.