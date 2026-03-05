In aanloop naar de seizoensopener in Australië werd al volop gespeculeerd dat Aston Martin door problemen met de nieuwe Honda-motor mogelijk niet zou kunnen deelnemen. Adrian Newey bevestigde donderdag in Melbourne dat coureur Fernando Alonso het door de ’trillingen’ in de AMR26 maximaal 25 ronden zou volhouden. Teamgenoot Lance Stroll lichtte het gevoel in de Aston Martin-auto verder toe: “Alsof je geëlektrocuteerd wordt.”

Televisiemedia vroegen Stroll naar de uitspraken van Newey, die tijdens een persmoment had verkondigd dat de vibraties in het chassis mogelijk tot ‘zenuwschade’ bij de coureurs zouden kunnen leiden. Alonso verklaarde op zijn beurt dat zijn handen en voeten na 25 ronden ‘een beetje verlamd’ aanvoelden. “Wat ik voel? Heel veel trillingen”, zei Stroll met een wrange lach. “Het voelt alsof je geëlektrocuteerd wordt.”

‘Auto viel uit elkaar in Bahrein’

Tijdens de recente testweken in Bahrein zorgden de problemen al voor schrijnende taferelen. Zo moest Stroll zijn programma op de slotdag na slechts zes ronden afbreken. “In Bahrein hadden we niet alleen last van fysieke beperkingen, de auto viel letterlijk uit elkaar”, legde hij de vinger op de zere plek. “De trillingen zijn schadelijk voor alle componenten van de auto, inclusief de bestuurder. Als het hier in Melbourne niet verbetert, wordt het lastig om voldoende ronden te rijden.”

Net als Alonso houdt Stroll echter vertrouwen in Newey en de Honda-ingenieurs. “Ik weet zeker dat we competitief kunnen worden. Maar of dat volgende week in China is, halverwege het seizoen in Hongarije of pas aan het einde van het jaar in Abu Dhabi, durf ik niet te zeggen.” Hij besloot nuchter: “Zo is het leven van een Formule 1-coureur. Het ene seizoen krijg je een magische auto, het andere seizoen is het gewoon shit.” Met een knipoog naar zijn teamgenoot voegde hij toe: “Alonso heeft vaker in dit soort situaties gezeten, dus dat helpt het team. Hij is enorm gepassioneerd; als hij niet tevreden is met de auto, weet iedereen dat meteen.”

