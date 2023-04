De belangrijkste sportieve doelstelling die Lance Stroll zichzelf moet stellen is een einde maken aan de F1-carrière van zijn teamgenoot Fernando Alonso. Dat zegt oud-wereldkampioen Damon Hill in de podcast F1 Nation. “Je moet zorgen dat je de onbetwiste koning bent binnen het team, de absolute nummer één”, aldus Hill.

Lance Stroll heeft sinds dit seizoen Alonso aan zijn zijde bij Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen is de meest ervaren coureur op de grid. De Spanjaard eindigde in de eerste drie races van het seizoen driemaal op de derde trede van het podium. Daarentegen scoorde Stroll achtereenvolgens een zesde plaats, een uitvalbeurt en een vierde plaats.

Volgens Hill is het voor Stroll belangrijk dat hij een constant hoog niveau gaat halen. “Hij moet zichzelf ten doel stellen om de F1-carrière van Fernando Alonso te beëindigen. Dat klinkt wreed, maar dat is precies wat George Russell bij Mercedes probeert te doen met Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg bij Haas met Kevin Magnussen. Lance heeft talent, maar op dit moment denk ik niet dat hij in staat is om op eigen kracht wereldkampioen te worden, zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton dat wel hebben gepresteerd. Als hij die kwaliteiten wel zou bezitten, dan zou hij Alonso nu af en toe al moeten aftroeven. Als Stroll de volgende stap wil maken, is dat laatste precies wat hij nu moet gaan doen.”

Zwemmen of verzuipen

Volgens Hill zou het goed zijn voor de Canadees als hij op een gegeven moment uit de beschermende omgeving van zijn vader Lawrwence Stroll zou stappen. Stroll senior is de geldschieter en eigenaar van het F1-team van Aston Martin.

Hill, pratend uit eigen ervaring: “Er zit meer potentie in alle coureurs dan ze zich doorgaans zelf realiseren. Ik kwam daar zelf achter toen ik in mijn eigen loopbaan op een gegeven moment in een situatie belandde dat ik geen andere keus had en echt moest presteren. Als Stroll zijn eigen potentieel wilt ontdekken, dan zou hij ook een keer moeten durven voor een ander team te gaan rijden. Want dan is het zwemmen of verzuipen.”

