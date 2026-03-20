Lance Stroll blijft vertrouwen houden in de toekomst van Aston Martin, ondanks een moeizame start van het nieuwe F1-tijdperk. Het team heeft dit seizoen nog geen volledige Grand Prix uitgereden, mede door hardnekkige trillingen die niet alleen de prestaties beperken, maar in extreme gevallen zelfs tot zenuwschade kunnen leiden bij de coureurs. Tegelijkertijd circuleren er geruchten dat teambaas Adrian Newey op zijn retour zou zijn.

Het afgelopen raceweekend in China leek aanvankelijk een kleine stap vooruit, omdat beide coureurs zich voor het eerst dit seizoen wisten te kwalificeren. In de race ging het echter opnieuw mis. Alonso moest opgeven vanwege de aanhoudende trillingen, waarbij hij op de rechte stukken zijn handen van het stuur haalde om de impact te verminderen. Ook Stroll haalde de finish niet, waardoor de frustratie binnen het team verder opliep. “Het is geen goede tijd voor het team”, verzuchtte Stroll na afloop. “Iedereen is gefrustreerd over waar we staan. We racen natuurlijk niet om in deze positie te belanden. Maar er zit veel potentie in, daar twijfel ik niet aan”, voegde hij er hoopvol aan toe.

‘Heb vertrouwen in dit team’

“We hebben een geweldige faciliteit en zeer getalenteerde mensen in het team”, onderstreepte Stroll. “Adrian Newey heeft ons versterkt en Honda heeft vier van de laatste vijf kampioenschappen gewonnen. Op dit moment is de situatie weliswaar niet ideaal, maar we blijven vooruitkijken. Ik heb veel vertrouwen in het team en in de organisatie.” Door de problemen met de Honda-motor heeft Aston Martin nog altijd geen duidelijk beeld van de werkelijke prestaties van het chassis, wat de ontwikkeling bemoeilijkt. Stroll benadrukt dat hij zelf ook nog moet wennen aan de auto.

Op de vraag of hij in China al een beter gevoel kreeg, antwoordde de Canadees: “Jazeker, bij elke run. Zaterdag was de eerste keer dat ik me überhaupt kon kwalificeren met deze auto. In de race is het vooral een kwestie van kilometers maken, dus ik leer steeds meer over de auto. Als team verzamelen we meer data en leren we met elke ronde bij.” Met de aankomende GP van Japan, het thuiscircuit van Honda, staat er extra druk op het team om progressie te boeken. Stroll beseft dat er snel verbetering nodig is om weer competitief te worden, maar dat Aston Martin nog een lange weg te gaan heeft. “Tenzij we in de komende tien dagen een wonder verrichten”, lachte hij pijnlijk. “Bid. Bid met me mee.”

