Nog één strafpunt, en Max Verstappen moet een Formule 1-race uitzitten. Nadat hij tijdens de afgelopen GP van Spanje opzettelijk tegen George Russell aanreed, kreeg de Nederlander drie strafpunten, waardoor zijn totaal nu op elf staat. Bij twaalf strafpunten volgt automatisch een schorsing van één race. Lando Norris verwacht echter niet dat Verstappen daardoor voorzichtiger zal rijden. Integendeel, de Brit denkt dat zijn titelrivaal juist alleen maar strijdlustiger is geworden.

Lando Norris heeft in het verleden al vaker de degens gekruist met Max Verstappen. In aanloop naar het raceweekend in Montréal werd de McLaren-coureur gevraagd naar de dreigende schorsing voor de Red Bull-rijder. Volgens Norris doet Verstappen er goed aan om dicht bij zichzelf te blijven. “Max’ rijstijl is wat hem een van de besten ter wereld maakt”, reageerde Norris tijdens een persmoment. “Daar kan niemand iets tegenin brengen.”

“Natuurlijk zei hij dat hij niet had moeten doen wat hij deed”, vervolgde Norris. Waar Verstappen aanvankelijk onverschillig leek te reageren op de tijdstraf in Spanje, betuigde hij via Instagram later spijt voor het incident. “Je hoeft het mij niet te vragen, maar ik weet zeker dat hij er spijt van heeft”, legde Norris uit. “Wat hij afgelopen weekend deed, was ook duidelijk anders dan wat we normaal van hem zien. Het was niet zomaar een agressieve of stevige actie – dit stond daar volledig los van.”

Alles blijft bij het oude?

“Ik denk dat Verstappen is wie hij is, en al zijn succes heeft hij te danken aan zijn rijstijl”, ging Norris verder. “”Er is geen reden voor hem om dat nu te veranderen. Dat gezegd hebbende, weet je natuurlijk nooit wat hij gaat doen. Voor mij is het in elk geval reden om na te denken over hoe ik met dat soort situaties om zou gaan. Verder blijft alles bij het oude. Max blijft gewoon vechten – tenslotte loopt hij achter in de punten.”

“Waarschijnlijk gaat Verstappen dus alleen maar feller racen”, besloot Norris. “Dus nee, het heeft geen zin om nu aannames te doen. Je kunt niet zomaar denken: ‘Oh, hij gaat me meer ruimte geven, dus dan gebeurt er dit of dat.’ Dat heeft geen zin. Hij vecht nog steeds voor de titel en zal, waar mogelijk, proberen elke race te winnen.” Tijdens een eerder persmoment bevestigde Verstappen de vermoedens van zijn McLaren-rivaal. “Ik blijf racen zoals ik altijd heb geracet”, bevestigde de Nederlander. Wat dat betekent voor het raceweekend in Montréal? De tijd zal het leren.

Na de veelbesproken GP van Spanje verwacht Lando Norris een nog fellere Max Verstappen in Montréal (Red Bull Content Pool)

