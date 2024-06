McLaren en Lando Norris hopen in Spanje weer een gevaar te vormen voor titelverdedigers Red Bull en Max Verstappen. Na een succesvol weekend in Canada willen de Britten in Barcelona weer eens een gooi doen naar het goud. Norris weet dat het Spaanse asfalt kansen biedt voor zijn ploeg, al geven de regerend kampioenen zich niet makkelijk gewonnen.

Met de Canadese Grand Prix achter de rug kunnen we ons nu echt opmaken voor het Europese seizoen. Ook Lando Norris kijkt uit naar de aankomende races, te beginnen met de Grand Prix van Spanje. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya hoopt hij echter wel verder te komen dan de tweede plaats. Zijn eerste zege tijdens de race in Miami smaakt naar meer.

“Het is goed om terug te zijn in Europa, zeker na een zeer succesvolle Grand Prix in Canada,” zo schrijft Norris in een officieel persbericht. “We waren opnieuw dichtbij de overwinning, maar ik ben blij dat we opnieuw een podium hebben gepakt en belangrijke punten voor het team hebben verzameld.” Norris greep in Montréal naast de eerste plaats – teamgenoot Oscar Piastri eindigde als vijfde. “Het is geweldig om in de voorhoede te kunnen rijden en te vechten voor overwinningen”, vervolgt hij. “Dat belooft wat voor de rest van het seizoen.”

Toch waant Norris zich nog geen meervoudig Grand Prix-winnaar. “We weten dat het nog wat werk kost voordat we regelmatig kunnen winnen”, geeft hij toe. “Maar we komen dichterbij. Het team en ik bereiden ons goed voor op het weekend in Barcelona. Ik vind het altijd leuk om naar Spanje te gaan. Er hangt daar altijd een goede sfeer en de stad is geweldig.”

Norris is ervan overtuigd dat zijn MCL38 goed zal gedijen op het Spaanse circuit. “De baan heeft genoeg uitdagingen met een mooie combinatie van langzame en snelle bochten”, aldus Norris. “Ik denk dat we in een goede positie zitten om onze prestaties te optimaliseren en alles uit de auto te halen. We gaan weer voor goud!”

