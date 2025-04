Lando Norris reist dit jaar niet naar Nederland om Koningsdag te vieren. Dat bevestigde de 25-jarige Brit na afloop van de GP van Saoedi-Arabië. In 2024 maakte Norris nog dankbaar gebruik van onze nationale feestdag door de grachten van Amsterdam onveilig te maken. Door het feestgedruis liep hij bovendien een verwonding aan zijn neus op. Dit jaar wil Norris zo lang mogelijk nuchter blijven en zich volledig concentreren op zijn eerste wereldtitel.

De beruchte beelden van Lando Norris gingen vorig jaar het hele internet over; samen met dj en goede vriend Martin Garrix vierde de McLaren-coureur Koningsdag in het hart van Amsterdam. Het feestje liep enigszins uit de hand toen Norris zijn neus openhaalde aan een gebroken glas – hij hield er een klein litteken aan over. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Miami won Norris, met een pleister op zijn neus, zijn allereerste Grand Prix. Scherven brengen geluk, zullen we maar zeggen.

‘Het dit jaar nog niet gedronken’

Dit jaar zal Norris echter niet naar onze hoofdstad komen om Koningsdag te vieren. Dat bevestigde hij tegenover Viaplay. De McLaren-coureur, die in Jeddah de leiding in het kampioenschap verloor aan teamgenoot Oscar Piastri, wil zich focussen op de wereldtitel. “Nee, ik ben er helaas niet bij,” aldus Norris over Koningsdag. “Ik wou dat ik kon gaan, want het was een van de beste dagen van mijn leven. Niet veel later won ik natuurlijk in Miami.”

“Maar nee, ik ben er niet bij,” verzekerde hij. “Ik had vorig jaar een geweldige week in Amsterdam met Martin (Garrix, red.) en een hele groep vrienden, maar ik vecht nu voor het kampioenschap. Ik kan me dit soort dingen niet veroorloven. De komende dagen zit ik gewoon thuis om te trainen. De GP van Saoedi-Arabië was weer erg zwaar en fysiek veeleisend. Bovendien is er meer in het leven dan feesten en drinken,” besloot hij. “Ik heb het hele jaar nog niet gedronken en daar ben ik trots op. Ik moet hard werken, dus voorlopig kan ik geen lol trappen.”

